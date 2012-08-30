去年中国对外直接投资同比增长8.5%

路透北京8月30日电---中国商务部周四发布统计公报称,2011年中国对外直接投资净额746.5亿美元,较上年增长8.5%,其中金融类对外直接投资下降近三成.

至此中国对外直接投资已连续十年维持增长,但去年增速明显低於2010年的22%.

中国近年来大力发展对外投资,鼓励企业"走出去",旨在通过海外兼并收购吸收先进技术、管理经验及弥补国内资源不足等;对外投资亦有助於缓解国内产能过剩,以及平衡国际收支.

商务部并公布,2011年金融类对外直接投资60.7亿美元,同比下降29.7%,非金融类对外直接投资则同比增长14%至685.8亿美元.

"中国企业走出去其实整体来说相对是比较晚的,而与非金融企业相比,许多国家实际上对金融业投资还是有些限制的."国家外管局国际收支司副司长王春英在发布会上回应金融类投资下降时称.

她并称,去年中国金融类对外投资同比有所下降跟2011年经济复苏缓慢,欧美主要国家债务问题不断恶化有关,而外部环境不佳,金融机构对外直接投资整体相对是比较谨慎的.

2002年至2011年,中国对外直接投资年增速高达45%,2011年流量746.5亿美元是2002年27.6倍,全球排位从第26位上升至第6位.

公报并显示,中国2011年的对外直接投资中,流向发展中国家的为612.3亿美元,占82%,流向发达国家经济体的为134.2亿美元,占18%,其中中国对欧盟的投资75.61亿美元,同比增长26.8%.

而根据联合国贸发会议2012年世界投资报告,2011年全球外国直接投资流出1.69万亿美元来计算,当年中国对外直接投资分别占全球流量、存量的4.4%和2%.

中国商务部周二确定"十二五"(2011-2015)对外投资目标,未来合作规模将进一步扩大,2015年对外直接投资将达到1,500亿美元,年均增长17%.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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