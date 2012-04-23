去年末中国对外金融资产超过4.7万亿美元--外管局

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京4月23日电---中国国家外汇管理局周一公布2011年末中国国际投资头寸表,并修订2009与2010年末数据,显示去年末中国对外金融资产47,182亿美元,较修订後的上年末41,189亿美元增长近15%.
统计显示,2011年末,对外金融负债29,434亿美元,对外金融净资产17,747亿美元;修订後的2010年对外金融负债为24,308亿美元,对外金融净资产16,880亿美元.
2011年末,在对外金融资产中,对外直接投资3,642亿美元,证券投资2,600亿美元,其他投资8,382亿美元,储备资产32,558亿美元,分别占对外金融资产的8%、6%、18%和69%.
在对外金融负债中,外国来华直接投资18,042亿美元,证券投资2,485亿美元,其他投资8,907亿美元,分别占对外金融负债的61%、9%和30%.
国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表,它与反映交易流量的国际收支平衡表一起,构成该国家或地区完整的国际账户体系.(完)
欲了解更多详情,请点选中国国家外汇管理局(www.safe.gov.cn)
--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。