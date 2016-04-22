永诚财险与保柏合推赴澳学生险和访客险 拓跨境医疗保险业务

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海4月22日 - 中国快速上升的境外留学和旅游人数，令国内保险公司觅到一些商机。永诚财产保险公司与全球医疗保健集团保柏集团（Bupa)合作，针对赴澳留学和旅游等期间的医疗保险需求，推出留学生医疗保险及访客医疗保险产品，拓展其跨境医疗保险业务。
按澳大利亚政府要求，外国留学生必须购买医疗保险。而永诚财险将于5月1日率先推出的该款留学生医疗保险产品，能够满足澳洲签证申请标准中对医疗保险的需求。
澳大利亚保柏集团企业及国际部主管约翰.惠森表示，“随着中国公民生活标准的持续提高，其出境需求及随之而来的安全考量亦快速攀升。”
永诚财险总裁冯天佑称，保柏在澳洲有着成熟的医疗网络，其客服和门店都有中文服务，而且留学生和访客在出境前即可用人民币来购买该款保险，免去汇兑手续费等费用。这对于中国消费者而言，具备竞争优势。
总部位于英国的保柏集团，在190多个国家为超过2,900万名客户服务，主要市场包括英国、澳洲、西班牙、波兰、新西兰、智利和美国，以及香港、沙特、印度等亚洲国家及地区。
永诚财险总部位于上海，目前注册资本为21.78亿元人民币，去年在国内财险市场占有率排名第15位。其股东包括华能、大唐、华电、国电和中电投等五大电力集团旗下公司，以及加拿大枫信金融控股和瑞士再保险公司两家外资机构。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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