中国社科院发布海外投资风险评级 一带一路沿线国多为中等风险

路透北京12月28日 - 中国社科院世界政治经济研究所周一发布“2016年度中国海外投资国家风险评级”，指出德国是唯一AAA级投资目的地，英美排名有所上升。“一带一路”沿线国大多为中等风险级别（A-BBB），仅新加坡一国为低风险。

该评级报告指出，发达国家评级结果普遍高于新兴经济体，投资风险较低。与2014年相比，发达经济体持续复苏，偿债能力有所好转，部分发达经济体对华关系好转。新兴经济体是中国海外投资最具潜力的目的地，但其内部缺乏社会弹性，偿债能力差，政治风险高，评级多为中等风险。

“在新兴经济体进行投资的中资企业需要密切关注美联储加息对东道国可能引发的负面影响，例如私人和主权债务违约、基建工程合同违约、资本项目管制强化和企业营业收入锐减等风险。”该报告并指出。

据社科院世界经济政治研究所国际投资室主任张明介绍，2002至2014年间中国对外直接投资年均增速37.5%。2014年海外投资存量8,826.4亿美元，位居第八，首次步入全球前十。

中国商务部公布的数据显示，2015年1-11月中国非金融类对外直接投资（ODI）1,041.3亿美元，同比增长16%。预计将超额完成全年10%的增长目标。

该报告由社科院世界经济政治研究所国际投资室发布，已持续三年。该评级体系纳入了57个评级国家进入样本，包括35个“一带一路”沿线国家。评价体系通过经济基础、偿债能力、社会弹性、政治风险和对华关系五大指标和41个子指标量化评估中国企业海外投资面临的国别风险。（完）