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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 4日 星期一 14:04 BJT

中投呼吁欧美勿将中国投资视为威胁

中国投资有限责任公司监事长金立群周五在慕尼黑安全会议上呼吁，欧美官员不要将中国投资视作国家安全威胁，称中国不会将资金投入任何敏感项目。金立群称，中投认为现在是投资欧洲的好时机，但希望对方持开放立场，不要太过纠结于所谓的国家安全。路透

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