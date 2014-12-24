进一步盘活财政存量资金 金融加力支持企业“走出去”--国务院

路透北京12月24日 - 中国国务院周三召开常务会议称，决定进一步盘活财政存量资金，以及通过简化审批手续、拓宽融资渠道等支持企业“走出去”，并将完善人民币跨境支付和清算体系。

中国政府网刊登新闻稿引述会议称，在简化审批手续方面，将境外投资外汇管理由事前到有关部门登记，改为汇兑资金时在银行直接办理。取消境内企业、商业银行在境外发行人民币债券的地域限制。

将推进外汇储备多元化运用，发挥政策性银行等金融机构作用，吸收社会资本参与，采取债权、基金等形式，为“走出去”企业提供长期外汇资金支持。

将完善人民币跨境支付和清算体系；稳步放开短期出口信用保险市场，增加经营主体；创新出口信用保险产品，大力发展海外投资险，合理降低保险费率，扩大政策性保险覆盖面。

在盘活各领域财政“沉睡”资金方面，决定将2012年及以前年度各级一般公共预算、部门预算、专项转移支付结转资金，收回统筹使用。盘活的资金重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域。

同时，将全面清理财政专户，防止资金大量沉淀，各地一律不得新设专项支出财政专户，同时对预算周转金和预算稳定调节基金规模占比设定上限，明年起不得在预算外新设偿债准备金，已设的纳入预算管理，促进资金科学安排，加快流转。（完）

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(发稿 李然; 审校 林高丽)

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