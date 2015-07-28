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中国财经 | 2015年 7月 28日 星期二 11:25 BJT

中建美国准备向停滞的巴哈马度假村项目追加投资

路透7月27日 - 负责承建巴哈·玛(Baha Mar)大型度假村项目，并提供多数融资的中方企业周一称，他们愿意进行更多投资，以完成这项停滞的项目。

中国建筑股份有限公司(601688.SS)子公司中建美国称，准备向巴哈·玛项目追加投资1亿美元。对于中国进出口银行向度假村开发商Baha Mar Ltd提供的2亿美元贷款，中建美国提供1.75亿美元相关担保。(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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