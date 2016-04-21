中国艾派克联手太盟投资及君联资本 拟27亿美元收购美国利盟

路透上海4月21日 - 中国墨盒芯片生产商--珠海艾派克科技股份有限公司(002180.SZ)周四公告称，拟与太盟投资和君联资本组合联合投资者，将以每股40.5美元的现金方式，共同筹划收购美国利盟国际（Lexmark）LXK.N100%股权，交易金额预计约为27亿美元。

公告称，根据利盟现有债务协议，在其控制权变更时需对所有带息负债进行再融资，截止去年底利盟的全部带息负债净额为9.14亿美元。综合考虑约4.3亿美元潜在负债，本次交易的内含企业价值约为40.44亿美元。

公告显示，艾派克、太盟投资、君联资本均以现金方式出资，总计拟出资23.2亿美元或等值人民币。其中，艾派克、太盟投资和君联资本拟出的现金份额分别为11.9亿美元、9.3亿美元、2亿美元。

本次交易其余款项来自银行贷款，目前艾派克已取得中国银行(3988.HK)(601988.SS)和中信银行(601998.SS)(0998.HK)的并购贷款承诺函（共计15.8亿美元授信），将由这些银行牵头组织银团为本次交易提供并购贷款。

据公告披露，利盟国际是世界领先的打印产品及服务供应商，其主要产品包括激光打印机、打印耗材及部件、软件及服务。利盟于1991年从IBM分拆，并于1995年在纽交所上市，去年以大约10亿美元价格收购了KOfax，后者主要业务是面向金融公司和医疗保健公司提供数据服务。

艾派克在本次重组前的主营业务包括集成电路芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材的研发、生产和销售。通过本次交易，该公司一方面可以借助技术提升区位、客户的优势互补，将公司在全球中低端打印市场的优势与利盟在中高端打印市场的优势结合，充分发挥协同效应，扩大市场份额，提高公司核心竞争力。

另一方面，公司可以借助利盟在打印机整机设备方面的出货量优势，带动公司包括集成电路芯片、通用打印耗材及其他核心部件的研发、生产与销售；公司并可据此优化国际化经营的战略版图，使其有能力在全球范围内与全球打印巨头进行全方位全领域的竞争。

收购完成将带来艾派克业务规模的爆发式增长。据公告披露，艾派克去年经审计的营业收入约为20.49亿元人民币，标的公司利盟去年经审计的营业收入为35.51亿美元，折合人民币约为230.6亿元，为艾派克现有业务规模的11倍有余。

业绩方面，如果剔除非经常性损益的影响，利盟近两年的净利润分别为2.53亿美元和2.18亿美元。对照来看，艾派克2014年度和2015年度的净利润分别为3.43亿元和2.81亿元。

艾派克因拟筹划重大资产重组自2月19日起停牌，停牌前收报44.28元。公司股票将继续停牌。（完）

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