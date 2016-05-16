今年中国海外并购金额估计按年增长20% 再创新高--瑞银

路透香港5月16日 - 投行瑞银周一称，预期今年中国海外并购交易金额将按年增长20%，再创新高，因中国企业采取更积极进取的并购策略。

瑞银亚洲区并购及企业融资部董事总经理卢穗诚在记者会上称，截至今年5月10日为止的中国海外并购金额达1,110亿美元，已经超出2015年全年水平，估计2016年全年交易金额按年增长20%，再刷新纪录。

“中国买家的海外并购愈见成熟和具胆色，（行动的）速度媲美欧美企业，出价志在必得，务求加快交易进度，避开拍卖程序。”他并指出，有些交易甚至是“不请自来”，直接接触卖方。

今年最为瞩目的交易是中国化工集团2月向瑞士农化集团先正达（Sygenta）提出430亿美元收购出价，创下有史以来单一中国企业最大海外收购行动。瑞银为先正达财务顾问之一。

自去年8月汇改以来中国资本外流压力持续，令当局不得不采取外汇管制措施。卢穗诚认为，外汇管制只影响部分海外并购交易，例如一些拟收购比自身规模大2-3倍的公司或者本身没有海外特殊目的公司（SPV），但对一般并购交易尤其是国企则没有影响，而企业进行海外并购并不缺乏融资渠道。

至于并购趋势，卢穗诚说，以行业划分较多为半导体、医疗护理等消费类，工业尤其是重型机械亦开始增加，反映中国重工业面对增长困难，需要寻求并购欧美大品牌或高科技企业的业务来支持其发展。此外，旅游业如酒店、主题公园以及网上旅游服务的并购需求亦持续。（完）