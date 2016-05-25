挪威Opera软件91%的股东支持中资财团的竞标

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透奥斯陆5月25日 - 据接近交易的一位消息人士周三透露，一家中资财团竞标挪威Opera软件(OPERA.OL)的交易已获得该公司91%股东的支持，为该价值12.4亿美元的交易清除一项关键障碍。
该财团需要在5月24日截止期限之前获得逾90%的接受率，才能继续推进交易。但该交易仍有待美国和中国监管部门的批准。
该竞标财团成员包括奇虎360科技有限公司QIHU.N和北京昆仑万维科技股份有限公司(300418.SZ)等中国企业。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。