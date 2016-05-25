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国际财经 | 2016年 5月 25日 星期三 16:02 BJT

挪威Opera软件91%的股东支持中资财团的竞标

路透奥斯陆5月25日 - 据接近交易的一位消息人士周三透露，一家中资财团竞标挪威Opera软件(OPERA.OL)的交易已获得该公司91%股东的支持，为该价值12.4亿美元的交易清除一项关键障碍。

该财团需要在5月24日截止期限之前获得逾90%的接受率，才能继续推进交易。但该交易仍有待美国和中国监管部门的批准。

该竞标财团成员包括奇虎360科技有限公司QIHU.N和北京昆仑万维科技股份有限公司(300418.SZ)等中国企业。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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