中国今年海外并购额有望续创新高--普华永道

路透上海1月30日 - 国际会计和咨询公司普华永道周三表示,由于全球经济不确定性和中国国内问题交织,去年中国大陆企业总体并购活动放缓,但海外并购交易总额增长并创下历史新高,预计今年海外并购仍将保持强劲增长势头,有望再创新高.

普华永道指出,去年中国并购交易项目数下降26%,达4,115宗,为近五年来新低;交易总金额达1,995亿美元,同比下降9%.不过中国企业海外并购总量达652亿美元,同比增长54%,占总体并购交易额的三分之一.

普华永道中国企业购并合伙人刘晏来表示,"从我们了解的情况,大量的海外并购项目正在洽谈中,预示着今年将有更多的大陆企业进行海外并购."

他指出,随着中国经济的走向日益清晰,产业合并加速,以及海外经济体正逐步摆脱经济低迷的状况,中国企业今年无论在国内还是海外进行的并购活动将会强烈反弹.

值得注意的是,去年海外并购交易中,民营企业所占份额明显提升.去年民营企业进行的海外并购达255亿美元,占总量的40%,2011年占比仅22%.

普华永道企业融资部主管合伙人黄耀和指出,前两年民营企业只是试水海外并购,在经过数年的资金和人才积累后,国内民营企业开始积极引进工业科技和消费品相关业务,主要引进国外先进的流程、技术、知识产权和品牌等,亦有一些民营企业借此走向全球化.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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