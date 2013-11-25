中国海外并购交易跃居亚洲之首

* 双汇国际71亿美元收购Smithfield，位居今年中国海外并购交易榜首

* 过去五年来金融业在整体并购中占比提高66%

* 医疗和科技类并购交易料增加

路透香港11月22日 -中国今年在海外并购方面料雄居亚洲榜首，夺过日本保持了两年的第一位置。中国海外并购目标不仅限于自然资源领域，还瞄准食品和银行等领域。

据投资银行，由于中国大型企业寻找新的营收成长来源，并希望收购更多国际品牌以跻身其他市场，他们明年的并购交易料进一步增加。

据汤森路透数据，今年迄今中资企业海外并购规模达562亿美元，其中双汇国际对SmithfieldFoods的收购金额达71亿美元。尽管这样的总规模低于去年的621亿美元，但仍远超过日本企业今年407亿美元的水平。

数据显示，能源和电力在并购金额方面仍主导中国的海外交易，但在整体并购中占比已从五年前的52.3%降至44.1%。相比之下，金融领域占比则上升三分之二至14.4%。

“中国金融机构对完成海外交易的信心升至全球金融危机以来最高，预计该领域还会有更多并购交易，”花旗亚太并购部主管ColinBanfield表示。

汤森路透数据显示，今年参与中国海外交易的投行中，巴克莱(BARC.L)位居榜首，其次是摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)和花旗(C.N)。

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**亚洲并购占比劲升**

亚洲在全球并购活动中所占比重从10年前的不到5%升至逾20%，仍远低于欧美水准。但对海外业务成长如饥似渴的中国将推动这一比率上升。

本月稍早，中国建设银行同意以约7.2亿美元收购巴西银行Banco Industrial e Comercial SABICB4.SA72%股份。花旗为后者提供顾问咨询，摩根士丹利担任中国建设银行的顾问。

中国已对部分银行和监管机构高层进行人士调整，随着新的管理团队工作步入正轨，预计银行业在资产收购方面将更加活跃。

银行业者称，中资银行愈发迫切需要加快全球成长步伐，因为中国领导层换届将促进金融业改革，进一步给其利润率带来压力。

中国工商银行(601398.SS)和中国农业银行(601288.SS)正在各自寻求一笔交易。

路透此前报导，工商银行正在洽购南非标准银行SBJK.J旗下伦敦交易部门，农业银行在考虑收购香港永亨银行0302.HK。

中国买家还表示有意投资于海外强大的消费品和奢侈品品牌，并设法在该领域达成了交易。

“看一下我们自己做过的交易，就会发现民间部门表现得愈发突出，”花旗的Banfield说，并补充称医疗和科技是主要领域。“我们还发现并购活动从国有企业主导向民间部门引领转变。”(完)

(编译 李爽 审校 郑茵/石冠兰)

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