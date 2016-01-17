中国央行将对境外人民币同业存款执行正常存款准备金率--消息

路透北京1月17日 - 三位消息人士周日透露，央行将自今年1月25日起对境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款执行正常存款准备金率，即境内代理行执行现行法定存款准备金率，以防范金融风险，促进金融机构稳健经营。

消息人士引述央行最新文件并称，港澳人民币业务清算行存放中国人民银行深圳市和珠海市中心支行清算账户人民币存款、其他人民币业务清算行存放境内母行清算账户人民币存款参照执行。

路透未能就上述联系立即联系中国央行予以置评。

一外资行人士认为，“境外人民币有很大一部分存在清算行，这样直接效应还是推高CNH funding，管住了国内银行利用海外分支机构结汇，并以人民币汇入国内，进而推高做空离岸人民币的成本。”

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，与外币流入需要结汇才能完成境内货币“发行”不同，境外人民币存放境内，除非严格的账户隔离，否则，其自动就成为了增发的“境内”货币，按照现行规则，本来就需要视同境内货币，缴纳准备金只是成文法列举方式下的补漏洞而已。另外，在海外对境内的贬值预期下，导致人民币回流过多，此一准备金率，有助于提高其回流套利成本，避免离岸利率持续畸高。

“总体来说，似乎与一些媒体渲染的所谓‘绝杀’，‘保卫’之类，没有直接关系。”他表示。

国信证券首席宏观分析师董德志亦表示，境外人民币业务参加行存放在境内的人民币存款估算有大致1.3万亿，若按20%征收存款准备金，则会有2,000多亿的征收，对境内银行间流动性收紧存负面影响。此次针对的本币政策调整与境内机构一样对人民币存款一视同仁，但不能确定此举是否是为封杀境外人民币业务行利用人民币调出境外做空，对人民币汇率影响几何尚不可知。

2014年12月，央行发布《中国人民银行关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知》，规定将境外金融机构在境内金融机构存放纳入存款准备金交付范围，存款准备金率暂定为零。

消息人士介绍，境内代理行首次代交存的存款基数为2015年末境外人民币业务参加行在境内代理行开立全部账户中的人民币存款余额；中国银行（香港）和中国银行澳门分行首次交存的存款基数为2015年末中国银行（香港）和中国银行澳门分行在中国人民银行深圳市中心支行或珠海市中心支行清算账户中的人民币存款余额。

同时，其他人民币业务清算行境内母行首次代交存的存款基数为2015年末清算行在境内母行清算账户中的人民币存款余额。中国人民银行将根据宏观审慎原则，按季评估和调整交存基数。

为防范跨境套利，稳定外汇市场，央行和外管局此前已连续出手。路透稍早独家报导，央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内购售汇业务至今年3月底。同时，国家外汇管理局部分分局近日窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇总量，以加强企业和机构等蚂蚁搬家式购汇管理。（完）