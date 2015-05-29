一季度中国P2P网贷平台成交增速放缓 逾期率较低--报告

路透北京5月29日 - 由中国社科院等联合组成的中国网贷评价体系课题组发布报告称，受到股市走好的冲击，一季度中国P2P网贷平台成交量增速放缓，成交资金的期限和收益率明显下降，同时逾期率较低。

中国金融时报周五援引该报告称，一季度参与评价的25家平台总成交量为264.35亿元人民币，环比增13.7%，增速环比大幅回落23.1个百分点。

25家平台中，一季度成交量上升的有18家，下降的七家。从平台类型来看，一季度小微借贷平台（单笔额度在50万以下的借款总额占比超过50%的平台）成交量增幅低于其他平台，共成交204.99亿元，环比增长12.6%；其他平台11家，成家59.36亿元，环比增17.5%。

同时各平台公布的一季度末逾期率数据较低。一季度90天以上的同账期逾期率最高为2.8%（不含陆金所），最低为0，半数平台在0-1%之间。

上述课题组负责人表示，虽然不排除平台公布的数据被人为压低的可能，但抵押类贷款平台等用足值的抵押物降低了借款人的逾期成本，因而部分P2P平台真实逾期率确实不如外界想象的高。

同时平台用自有资金或风险保证金核销坏账、采用第三方担保模式、或是平台上线时间短等因素，让P2P平台整体逾期率较低。

此前中国支付清算协会发布报告称，2014年中国P2P网络借贷成交金额3,291.94亿元，较2013年增长268.83%；但总体风险在增加，出现问题的平台比2013年增长282.67%。（完）

(发稿 王蕾；审校 沈燕/张喜良)

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