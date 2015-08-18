特写：中国P2P网贷逆袭担保贷款 风生水起却风险未卜

作者 王蕾

路透北京8月17日 - 安先生最近早出晚归，奔波在北京好几家需要借款的中小企业之间，每天能签两三个担保贷款合同，作为一家P2P网贷公司的新员工，机械专业刚毕业就如此忙碌，这让毕业即待业或拿着低薪的同学们羡慕不已。

顺应金融脱媒趋势，中国政府正在大力鼓励互联网金融发展，增加金融供给。崛起于草根的P2P行业迎来了一派繁荣景象。但随着业务量的剧增，风险防范的任务也越来越重。

最近安先生突然被公司从营销部调到了风控部门。新工作是与合作担保公司的小伙伴一道考察借款企业并签订担保贷款合同。而另外一部分同事，则在针对其重点客户上下游的企业做农业产业链金融。该P2P公司是去年由美国名校海归创立，已获两轮外部融资。

“之前我们还做股票配资，股市大跌后，就主要和担保公司一起对需要贷款的小企业放贷。”安先生称：“最近都是一些福建的小企业主，做木材、商贸、厂房啥的。听说是在银行贷不到款。”

尽管工作量突增让人有点吃不消，不过他也迅速熟练了风控部门的流程，成长为业务骨干。实际上，因为项目都来自于担保公司的推荐，他的工作，就是跟着已经做过尽职调查的担保公司再去企业考察一圈，打印和签订合同，并核对相关数字。

对所在P2P公司的盈利模式,安先生颇为自豪：“我们放出一个标直接对口借款企业的银行账户，大都在11%-13%的年利率。在这个基础上，我们公司再收4个点，担保公司也收4个点。而且我们基本都是五个月，但是用半年的利息来放款。”

他说，因为每个标的收益率基本两倍于其他金融机构的理财产品，公司将标挂在其官网后，产品额度在一天的时间内就会被买家抢完。另一方面，“为了控制风险，借钱人要先把利息打给我们，我们才放款。不过流程很快，手续齐备后即可放款。”

中国上月出台促进互联网金融健康发展指导意见，明确P2P包括个体网络借贷和网络小额贷款，其属于中介性质，不得提供增信、不得非法集资，并提出客户资金将由银行来管存。

**转嫁的不良，模糊的风控**

尽管在风险事件已不鲜见的P2P行业从事风控岗位，但安先生似乎不甚明了担保贷款业务中显而易见的风险：即完全基于担保公司的风险控制能力，且做的多是银行抛弃的业务。

虽然不能保证所有的贷款都能如期奉还，但目前看来充实的业务量足以让安先生信心满满。他想当然地认为，部分企业已在其平台贷过钱且如期还款，老客户可信度高；且担保公司对其抵押品已作出评估，放出的款价值低于企业抵押品，因此保障性不会很低。

安先生更加不清楚的是，他所处的整个宏观金融环境只是看上去很美：银行体系不良双升的严峻局面，银行愈加收紧对传统产能过剩的中小企业的融资；担保公司也处于风险集中暴露的时期。

如果说草根出身的P2P公司只走路不看路，那么更加专业的担保公司和久经风雨的银行又是怎么看的呢？

与安先生公司合作的担保公司副总说：“与P2P平台的合作可称为无奈之选，因为看不到平台是怎么运作的，因此最怕平台出问题。其最想先考虑的合作对象依然是成本低的银行。”

不过这位担保公司高管对银行“晴天送伞、雨天收伞”的行为也颇有微词。他举例说，前期上海钢贸行业形成大量坏账，多数因为银行抽贷，造成一些本有可能正常运营的企业最终资金链断裂。

谈到钢贸坏账，银行人士更像是憋了一肚子火。与北京多家担保公司有合作的某股份行中小企业信贷部人士就直言，担保本是不该存在的业态，其担保业务自身不赚钱，还让上海地区钢贸行业坏账上升，很多银行因此五年以上的利润都赔了出去。

自己成立P2P平台，成为多家实力担保企业夹缝求生的手段。一方面摆脱银行资金依赖，一方面亦可监控P2P平台风险。然而，历史的欠账还像一块巨石，压在每一家担保公司头上。

近日国内媒体报导，十几家信托公司上书河北省委书记，要求河北融投担保集团对逾期的担保项目进行代偿对付。一叶知秋，多家担保公司人士与银行人士均认为，目前融资担保行业压力特别大。

一位担保公司前董事长直言，长期以来国家对担保行业政策不明，风险共担机制并未兑现。担保公司以3%的收费承担100%的风险本身就不科学。在经济下行过程中，银行大量抽贷加剧了不良上升的局面。而且担保公司亦是龙蛇混杂。

近日，国务院也发文规范融资担保行业发展，提出设立国家融资担保基金，推动政府主导的省级再担保机构分散担保机构风险，并明确提出提高小微、三农领域的风险容忍度等。业内人士感叹，担保行业的洗牌期到了，亦有分析称，担保行业或将向政策性金融机构回归。

根据路透早前报导，今年二季度末商业银行不良贷款率达1.50%，较上季末上升0.11个百分点。银监会主席尚福林称，银行不良贷款“双升”可能会持续存在，要把遏制不良的快速上升作为当前风险防范化解工作的首要任务来抓。（完）

(审校 黄凯)

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