中国货币基金和P2P列互联网理财前两大热门产品--报告

路透上海12月22日 - 中国第二大寿险公司中国平安(601318.SS)(2318.HK)及零壹财经研究院周二联合发布国内首份互联网金融消费白皮书。报告指出，尽管线上投资者的“身家”各有不同，但货币基金和P2P网贷产品是各类投资者追捧的前两大类产品。

报告指出，各收入阶层对互联网理财的需求几乎一致，首先是操作简便、用户体验好；其次是产品周期短、资金流动性强，第三是在风险可控的情况下提供有竞争力的收益率。调查结果显示，安全性和流动性相对较高的“宝宝类”产品是各阶层最常购买的互联网理财产品。

针对不同收入阶层，报告提出一些产品开发建议。对于基层收入阶层，应突出低门槛、高安全性和高流动性，以及操作简便特点，所以随存随取余额理财产品、收益稳健的分红险／万能险均可作为这类人群的启蒙互联网理财产品。

对于中等收入人群，金融机构应主推一站式互联网理财，发挥智能化配置的技术优势，在收益稳定的基础上，以6-12个月的中短期理财产品为主体，将资金分配在不同的门槛、周期和收益的理财产品。例如热爱炒股者可以建议适当配置一些P2P理财和股票型基金产品。

而理财规模在百万元人民币以上的高收入人群，市场上缺乏面向这类人群的成熟产品。报告建议，要结合产品创新向高收入人群提供最前沿、最新鲜的互联网理财产品，引导他们参与产品设计、提供专属产品，满足其高层次的定制化需求和自我实现需求。

报告还显示，作为互联网最忠诚粉丝的80后和90后（1980年后和1990年后出生），他们尝试互联网理财的比例分别达到83%和77%，是线上理财的主力军。该年龄段人群进行互联网理财的特点表现为偏好周期短、收益稳健和流动性高的金融产品。

截止三季度，既使以定义最窄的个人投资理财口径来衡量互联网金融消费，国内市场规模已达数万亿元左右，其中网销货币基金已超过1万亿元，其他网销基金、网上炒股规模保守估算远超5万亿元，P2P投资余额3,000亿元，网销保险累计近3,000亿元，行业涉及的消费者估算在3亿人左右。（完）