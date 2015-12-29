中国网贷监管明松实紧 拥抱阳光洗牌变局暗流涌动

作者 马蓉

路透北京12月29日 - 中国方兴未艾的网络借贷(P2P)监管细则千呼万唤始出来，征求意见稿明确负面清单监管模式，且未对平台资本金、借款金额等进行具体限定，表面较预期宽松；但对信批的严格规定则意味着明松实紧，运营成本大幅提升及客户流失，将加速行业优胜劣汰的洗牌进程。

业内人士认为，此次征求意见稿整体上利于行业良性发展，监管重在业务的整体搭建，使企业明晰从业边界；对网贷机构备案登记、强制资金由银行托管及中央数据库的构建，均有利于行业挣脱“欺诈”的舆论泥淖，快速回归正常的业务轨道。

“所有的信息都必须公告，披露的内容也非常多，还需要时时跟进不停更新，人力成本非常高。比如我们做车贷只要押车就行了，也很安全，现在是关于这个人的所有情况都需要知道，如果在外地成本就更高了。”一位从事P2P的风控人士称。

中国银监会周一公布网络借贷信息中介管理办法征求意见稿，对网贷行业实行负面清单管理模式，明确其不能从事的12项禁止性行为；并强调需将符合条件的银行业金融机构作为第三方存管机构，但并未对网贷平台的借款余额上限、平台资本金等进行限定。

开鑫贷总经理周治翰则撰文指出，征求意见稿要求平台披露最大单户借款余额占比、最大10户借款余额占比、借款逾期金额、代偿金额、借贷逾期率、借贷坏账率等，“虽然P2P是信息中介，但是上述披露要求已接近金融机构的监管标准。”

上述风控人士并认为，监管加强后或会减少市场主体对P2P平台资金的需求，行业前景堪忧。

“像我们做业务，借款人的姓名、身份证号、公司名称这些信息在公司网站都是打马赛克的，是保密的，现在所有信息都需要公布，那还找我们干什么？直接从银行借钱算了，银行的借款成本比我们低。”她称。

不仅如此，周治翰指出，征求意见稿提出合格投资人的概念，即要求平台对投资人的风险承受能力、投资经验、财务状况等进行风险评估，并规定投资人的资金必须是自有资金，预计P2P投资人将出现升级，会有一定的投资门槛，这或导致网贷企业客户的流失。

他并提到，监管要求平台必须申请电信业务经营许可（ICP证），由于相关资质申请较为严格，当前不少平台应还不具备这一资质，也是这些平台后续需要整改的重点工作之一。

**引领行业阳光化发展**

严格的信批有利于投资者保护，强调负面清单以及加强事中、事后监管的表述暗含包容、开放的监管思路，这些均将促进行业长远、规范的发展。

网贷之家创始人朱明春对路透表示，征求意见稿对从业经验的认证、网络安全认证的前置审批门槛几乎都不存在了，表示监管层持包容、鼓励的态度支持行业发展，对整个行业来说是利好的。

“按照负面清单的方式把企业禁止干什么说得很清楚，不能自融，不能保底，不能担保等，从我们现在从业的情况来看，其实很多企业如果往监管的这个条框里去框的话，他们调整或修改所付出的成本不会很高，对企业来讲这是很好的事情。”他称。

积木盒子联合创始人魏伟表示，“定原则，不纠结细节是这次监管细则最务实的地方。如果原则没错，资金透明、有第三方存管，大业务小业务都能做。”

周治翰认为，征求意见稿并未禁止资产证券化、融资项目收益权与基础资产相分离等业务，也给了P2P与传统金融融合创新较大的空间。

但上述P2P风控人士表示，监管办法过于细致，对企业业务的实际开展有所限制，“监管细则具体到了我们风控里的每一项，每一项里的每个细节，细到具体告诉我们怎么做，就像小孩学走路一样，告诉他要先迈左腿，后迈右腿，而不是拉着小孩走路就行了。”

**实行备案制去除跑路“毒瘤”**

征求意见稿对网贷机构实施备案登记的制度也得到各方企业积极响应。

“这个行业的门槛太低，随便一个人说自己是搞P2P的就行，募集完资金就跑了，然后也找不到人在哪里。”魏伟称，“搞业务的人跟骗子混在一起让这个行业就没有概念了。”

朱明春表示，网贷企业到金融部门备案，一方面是抬高了企业的门槛，另一方面也可以在出了问题之后找到责任人。

而在监督管理方面，银监会也将推进行业基础设施建设，建立网络借贷行业中央数据库。

魏伟认为此举意义重大。他指出，一人多贷是网贷行业普遍存在的问题，中国央行有征信系统便于银行间的信息共享，但网贷行业却没有类似机制，严重影响了企业的风控决策，导致网贷企业或者闭着眼睛做决策，或大幅压缩授信金额。

他并认为，以后通过地方金融办备案、在银行进行资金存管，并辅以中央数据库明确信息披露，可以让行业快速回归正常的业务风险水平，“让项目的回报取决于技术和宏观环境因素，而此前完全是凭感觉。”（完）