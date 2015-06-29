中国个别P2P配资平台建议减仓 对市场信心造成进一步打击

路透北京6月29日 - 中国股市下跌引发的杠杆资金的踩踏连锁效应正愈演愈烈，P2P配资平台--巧牛网周一中午公告让所有客户清仓，则又掀起另一波风浪。但随后公司澄清只是希望用户以较低持仓度过风险期。

分析人士指出，若更多的融资平台劝喻客户清仓离场，将对市场信心造成进一步打击。

有迹象明，从六月初开始，就已经陆续出现线下配资公司倒闭的现象，有的小型配资公司甚至直接卷款跑路。市场人士指出，非法平台资金在目前市场行情下选择清仓离场的过程可能还要一段时间。

“现在（市场）人气太差。”首创证券策略分析师邵帅表示。

国都证券分析师肖世俊认为，现在市场信心较为脆弱，投资者担心融资盘清仓所引发的连锁反应，私募基金跌倒止损线被迫清仓，公募基金大量缩水，或将造成恶性循环。

巧牛网网站公告显示，鉴于当前股市风险较大，且当前国家政策明确加强对于homs等配资功能的管理和限制，请所有用户于6月30日（周二）下午14：30前清空持仓，届时未主动清仓的用户将被执行清仓。

随后该网站澄清，早上因工作人员对工作的疏忽，关于今日公告是建议用户减仓的风险提示通知，而不是清仓。希望用户以较低持仓度过风险期，锁定前期利润。

该网站资料显示，巧牛网2014年上线，注册资本5,000万元人民币，截至2015年04月累计配资27亿1,126万元，目前已有10.52万位投资人加入巧牛。

中国股市沪综指午盘跌幅一度逾7%，跌破3,900点。（完）

(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)

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