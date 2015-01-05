中国基金公司公募资产管理规模达4.49万亿 货币基金近半--报载

路透上海1月5日 - 中国证券报周一引述金牛理财网初步统计数据显示，截至2014年末，中国94家公募基金管理公司共计管理的1,800只公募基金的资产规模达到4.49万亿元人民币，其中货币基金占比达46.5%。

同期，股票型基金规模达到1.32万亿元，资产净值行业占比达29.52%；混合型基金6,289亿元，行业占比达14.01%；债券型基金4,477亿元，行业占比9.97%；货币型基金2.09万亿元。

2014年新发的347只基金募集金额共计达4,074亿元。

报导指出，上述公募资产管理规模不包含合格境内机构投资者（QDII）基金，但含其链接基金。其中前10家公司的公募资产规模已占据全行业半壁江山，这前10家基金公司的公募资产净值总和，占全行业的资产净值比例的52.87%。

“巨无霸”天弘基金以5,898亿元的基金资产净值规模雄踞第一，远远甩开第二名华夏基金，后者规模达3,215亿元。紧随其后的是嘉实基金、工银瑞信基金和易方达基金，规模分别达到2,633亿、2,541亿和2,212亿元。南方基金以1,923亿元居榜单第六，中银基金、广发基金、建信基金、招商基金分列第七、八、九、十名，其规模均在千亿元以上。

不过，按股票方向基金资产来看，规模第一的仍属华夏基金，其股票方向的基金资产规模达到1,663亿元，其次是嘉实基金和易方达基金，相关规模分别是1,608亿元和996亿元；按固定收益基金资产来算，规模第一的是天弘基金，其固定收益基金资产规模达到5,854亿元，其次是工银瑞信基金和华夏基金，相关规模分别为2,121亿和1,552亿元。

偏股型基金的胜负也已尘埃落定。金牛理财网的数据显示，截至2014年底，工银金融地产股票以102.49%的全年净值增长率，夺得年度业绩冠军。宝盈核心优势混合A、宝盈核心优势混合C分别以80.11%和77.98%的净值增长率位居第二和第三。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。