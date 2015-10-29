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时事要闻 | 2015年 10月 29日 星期四 17:41 BJT

中国中央军委副主席范长龙将访问印度和巴基斯坦

路透北京10月29日 - 中国国防部新闻发言人杨宇军周四称，中央军委副主席范长龙上将将于11月中旬访问巴基斯坦和印度。

杨宇军表示，此次访问旨在落实国家领导人的共识，进一步加强与两国军队友好交往，共同维护地区的和平稳定。（完）

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