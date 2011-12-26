中国与巴基斯坦签双边本币互换协议

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月26日电---中国人民银行称,经国务院批准,与巴基斯坦国家银行在伊斯兰堡签署了中巴双边本币互换协议,互换规模为100亿元人民币/1,400亿卢比.
上周六刊登在中国央行网站的新闻稿并显示,此次货币互换有效期三年,经双方同意可以展期.旨在加强双边金融合作,促进两国贸易和投资,共同维护地区金融稳定.
至此,金融危机以来中国人民银行已与韩国、香港、 马来西亚、白俄罗斯、印度尼西亚、阿根廷、冰岛、新加坡、新西兰、乌兹别克斯坦、蒙古国、哈萨克斯坦等多个国家和地区货币当局签署双边本币互换协议.(完)
更多详情,请点选中国央行网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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