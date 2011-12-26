中国与巴基斯坦签双边本币互换协议

路透北京12月26日电---中国人民银行称,经国务院批准,与巴基斯坦国家银行在伊斯兰堡签署了中巴双边本币互换协议,互换规模为100亿元人民币/1,400亿卢比.

上周六刊登在中国央行网站的新闻稿并显示,此次货币互换有效期三年,经双方同意可以展期.旨在加强双边金融合作,促进两国贸易和投资,共同维护地区金融稳定.

至此,金融危机以来中国人民银行已与韩国、香港、 马来西亚、白俄罗斯、印度尼西亚、阿根廷、冰岛、新加坡、新西兰、乌兹别克斯坦、蒙古国、哈萨克斯坦等多个国家和地区货币当局签署双边本币互换协议.(完)

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--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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