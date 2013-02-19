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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 19日 星期二 09:38 BJT

中国接管巴基斯坦瓜达尔港管理权

中国周一接管巴基斯坦瓜达尔港(Gwadar)管理权。该港口是前往霍尔木兹海峡石油运输通道的必经之路。此举或将加剧印度方面担忧。巴基斯坦内阁1月批准将瓜达尔港的运营权从新加坡国际港务集团转移至中国海外集团有限公司。路透
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