棕榈油重挫近3%领跌油脂 季节性供应压力沉重

路透北京9月10日 - 中国油脂类期货周二全线下跌，大连棕榈油期货重挫近3%至近一个月低位，继续受季节性供应压力的拖累。但分析师指出，目前期价续跌的空间已不大，但反弹时机仍取决于供应端何时有改观。

棕榈油主力1401合约收跌2.73%至每吨5,494元，为8月12日以来最低收位。豆油和菜油的跌幅也均超过1%。

“9月份对于棕榈油而言很纠结，市场面临季节性偏空，供应量居高不下，但价格确实也跌到了非常低的位置。”上海中期的油脂分析师邓宁宁表示。

今年以来国际棕榈油价格持续下跌，国内进口商的采购热情亦十分高涨。船运调查机构SGS的数据显示，8月份中国装运马来西亚棕油35.5万吨，远高于5、6、7月份装运量，为今年以来次高水准。

根据装船进度及船期统计，下半年中国到港量仍将处于正常偏高水平，而随着夏季消费旺季的结束，国内高企的库存难以消化，将成为压制棕榈油期价反弹的沉重阻力。

国家粮油信息中心根据监测显示，目前中国主要港口棕榈油库存在103万吨左右，较一周前减少约4万吨，但远高于去年和前年同期的66万吨和53万吨左右。

不过棕榈油主产国--马来西亚周二公布的库存数据略微化解了市场对供应压力的担忧。数据显示，该国8月底棕榈油库存小增0.11%至1,665,592吨，增幅不及市场预估的4%。

上海中期的邓宁宁表示，目前看棕榈油期价已接近年内低点，再跌下去就会明显带动生物燃料等替代性需求，因此绝对跌幅空间不大，临近年底主产国供应压力减轻之际期价或迎来转机。

巴克莱在其最新报告中预计，未来数月中国油籽及食用油进口将放缓，因此前大量进口及政府储备拍卖已使国内市场供应趋于饱和。

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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