中国广东广晟再度提议收购澳洲矿商PanAust 估值下降

路透悉尼3月30日 - 中国广东广晟资产经营有限公司第三次提出收购澳洲铜金矿商PanAustPNA.AX建议，对整体公司的估值为11亿澳元(8.52亿美元)，比10个月前的估值下降了26%。

在周一的一份声明中，PanAust称在周六收到了广东广晟的信件，提出计划以每股1.71澳元收购PanAust的剩余股票，总价为8.59亿澳元。广东广晟是PanAust的股东，目前持有其22.5%的股份。

上述报价高于1.35澳元的PanAust上周五收盘价，但低于广东广晟在2014年5月提出并遭到PanAust拒绝的报价。当时出价是每股2.30澳元或11亿澳元。

PanAust在声明中表示将考虑最新报价，但指出目前“PanAust股价与铜金现货价都已处于五年低点附近”。

澳洲矿产股在过去一年大跌，因而这些企业在投资者眼中吸引力增大，同时由于供应过剩，大宗商品价格仍处在多年低点。

PanAust在老挝开采铜矿，目前正考虑在巴布亚新几内亚Frieda River项目中开发第二个铜矿。该公司1月时宣布裁员5%，因铜价处在五年来低点。

PanAust周一公布了广东广晟的最新收购提议，这份提议呼吁股东接受其全现金收购报价，以避免“PanAust可能面临的外部以及公司本身的风险，这些风险有可能对PanAust股价产生不利影响”。

广东广晟表示，要让Frieda River项目投产，PanAust可能需要进一步增资，或许会让该公司股价下滑。

PanAust表示，公司聘请Rothschild和Herbert Smith Freehills评估广东广晟的第三次报价。

PanAust在去年5月时透露，广东广晟在4月初步提出每股2.20澳元的收购报价，随后上调了报价。(完)

(编译 张涛/郑茵 审校 杜明霞)

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