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中国财经 | 2015年 10月 29日 星期四 16:39 BJT

进一步研究放宽停车场专项债条件 做好多种融资结合--中国发改委

路透上海10月29日 - 中国国家发展和改革委员会日前召开会议，讨论运用企业债等融资方式推进城市停车场建设。提出要进一步研究放宽停车场专项债券条件，在国务院支持停车场建设背景下，抓住债券市场融资利率较低的机遇，做好专项建设基金和企业债等多种融资方式结合。

刊登在发改委网站的新闻稿称，财金司要进一步提高效率，探索支持限购城市、私家车保有量较大城市一次申报、分期发行。同时要求各地，协调组织第三批及后续专项建设基金和停车场专项债券项目申报。

国家发改委此前批复四川泸州市基础建设投资有限公司，非公开发行不超过20亿元人民币的停车场建设项目专项债券，开启该类债券先河。本周稍早，泸州市基础建设投资公司首批发行了7亿元的项目收益债券，期限10年，票面利率5.50%。

9月国家发展和改革委员会副主任连维良曾表示，推进停车场建设有利于促进有效投资，规模约3万亿元；融资方面，鼓励企业债等多种形式直接融资以及金融机构信贷支持。

为应对经济下行压力，发改委通过发行债券筹集资金设立专项建设基金、大力推行政府和社会资本合作等多渠道保持投资和经济稳定增长。第一批和第二批专项建设基金在9月底前已实现投放。

发改委今年4月下发通知，将养老产业、战略性新兴产业、城市停车场和城市地下综合管廊建设四类专项债券，列入加快并简化审核类债券，同时并放松相关发债标准。(完)

参看详情，可点选国家发改委网站 here

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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