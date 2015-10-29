进一步研究放宽停车场专项债条件 做好多种融资结合--中国发改委

中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透上海10月29日 - 中国国家发展和改革委员会日前召开会议，讨论运用企业债等融资方式推进城市停车场建设。提出要进一步研究放宽停车场专项债券条件，在国务院支持停车场建设背景下，抓住债券市场融资利率较低的机遇，做好专项建设基金和企业债等多种融资方式结合。
刊登在发改委网站的新闻稿称，财金司要进一步提高效率，探索支持限购城市、私家车保有量较大城市一次申报、分期发行。同时要求各地，协调组织第三批及后续专项建设基金和停车场专项债券项目申报。
国家发改委此前批复四川泸州市基础建设投资有限公司，非公开发行不超过20亿元人民币的停车场建设项目专项债券，开启该类债券先河。本周稍早，泸州市基础建设投资公司首批发行了7亿元的项目收益债券，期限10年，票面利率5.50%。
9月国家发展和改革委员会副主任连维良曾表示，推进停车场建设有利于促进有效投资，规模约3万亿元；融资方面，鼓励企业债等多种形式直接融资以及金融机构信贷支持。
为应对经济下行压力，发改委通过发行债券筹集资金设立专项建设基金、大力推行政府和社会资本合作等多渠道保持投资和经济稳定增长。第一批和第二批专项建设基金在9月底前已实现投放。
发改委今年4月下发通知，将养老产业、战略性新兴产业、城市停车场和城市地下综合管廊建设四类专项债券，列入加快并简化审核类债券，同时并放松相关发债标准。(完)
参看详情，可点选国家发改委网站 here
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。