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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 30日 星期三 15:10 BJT

新华社称今年中国两会将掀新会风

新华社周三称，今年中国两会将掀新会风，不再摆放鲜花，不搞宴会，不发纪念品，代表们将不再做空洞无物的冗长发言。中共中央总书记习近平最近作出批示，要求反对铺张浪费，努力厉行节约。新华并称，不受欢迎的交通管制也将控制在最小范围之内。路透
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