中共十八大后料集中推内需政策--霸菱

今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透香港11月8日电---霸菱资产管理表示,随着中共十八大选出新的领导班子後,相信中国当局将会集中实施推动内需的政策,以及将经济发展模式由出口导向转向消费导向.
"中国传统出口市场增速仍然呆滞,尤其是欧洲市场,所以我们相信这会是一个稳健的策略."霸菱香港中国基金首席投资经理邓鸿文在报告中称.
报告称,在目前的环境下,预期拥有稳健商业模式,有能力维持或提高边际利润和健康财务报表的企业将会取得成功,故该行的策略仍聚焦於那些能展现这些特性,以及在政府支持消费刺激措施下建立有利位置的企业.
此外,报告相信,该些集中内地本土市场的公司有较大机会在盈利增长上带来惊喜.例如在消费板块中有个别高质素的公司目前的估值颇为吸引;至於医疗保健板块在内地持续的财富增长和富裕的中产阶层中将能获益.
霸菱资产管理预期,中国政府将会推出更多的政策令到一般的市民都能受惠,政府将会继续投资基建以解决经济中的瓶颈问题,智能电网、水利工程和替代能源等行业将会获益.此外,对政策敏感的行业如建筑机械和建筑工程等短期也有望扭转现时低迷的状况.
报告还称,投资机会还见於科技与出口板块,这些企业的营运现金流稳定,提供吸引的股息收益率及增长前景.另外,随着预期利率自由化继续,非银行的金融企业也会在金融改革中受惠.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
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