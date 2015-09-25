中国第三方支付需设跨行清算系统 行业风险信息共享--协会官员

路透嘉兴9月25日 - 中国支付清算协会副秘书长亢林周四稍晚表示，国内的第三方支付和移动支付在加强行业基础性监管制度建设的同时，亦应加强行业基础性公共服务设施的建设，包括加快推进网络支付的跨行清算系统、行业风险信息共享等。

他在出席南湖互联网金融峰会时还指出，为适应加快发展的第三方支付市场，监管部门在市场有效防范风险的前提下，可以适当提升制度的包容性，给予支付机构创新适度的发展空间。

对于跨行清算系统，他表示，目前第三方支付机构没有接入央行支付系统的通道，只能借道各家合作银行，这会出现一家支付机构连接上数十家甚至上百家银行机构，多头链接，多头开设账户。每家银行的系统没有统一标准，而且无论从成本和效率，还是风险防控上都是对支付机构不利的。

“从整体市场来看，应该加快推进网络支付的跨行清算系统。”他说，这个平台建设以后通过以特许参与者的身份进入到人民银行支付系统中，可以说对行业跨行清算的效率、风险防控，都是非常必要的，现在协会正在积极地研究和推进该设想。

他还认为，目前第三方支付机构的信息较为分散，特别是一些类黑名单的信息，在查询和使用过程中各自为政。未来需要共同推进和建设一个行业风险信息共享系统，与公安、司法进行联动。另外，交叉验证公民身份信息也有类似问题，没有一个统一的公共平台供支付机构进行查询和验证，协会正在与公安部对接，力争有所突破。

在基础上监管制度方面，他认为，在第三方支付快速发展和创新的过程中，不免有一些对金融监管的边界和底线进行触碰，这已经引起业界的讨论和争议。一些市场热点，例如市场准入和退出、支付账户功能的应用、远程开户、条码支付、备付金管理等，都需要制度给予明确界定。

他说，在互联网金融健康发展指导意见出台后，网络支付的制度设计必然是按照该指导意见来制定。但制度设计中涉及到的一些问题，例如是否需要多重交叉验证以及是否需要限额控制管理，监管部门还在研究之中。

中国人民银行7月31日向社会公开征求意见的非银行支付机构网络支付业务管理办法，一时被舆论称为“史上最严”，从账户开立、支付验证、限额管理等方面重新划定第三方支付业务，目前该办法的征求意见过程已在8月底完成。业内人士称，该办法的出台，将使有些支付机构的流量、数据及集聚资金的能力被严重地削弱。

央行条法司副司长刘向民在峰会上则指出，总体上来说，国内非银行支付机构在落实实名制、反洗钱的要求和内控合规方面，都还有进一步提升空间。

“不要夸大支付机构中介的性质和职能，不是银行业机构就不要做银行业务。”他表示。(完)