温州民商银行最快3月底开业 将发力产业链金融--正泰董事长

路透北京3月6日 - 中国浙江大型民营企业--正泰集团董事长南存辉称，该集团作为最大股东的温州民商银行最快3月底开业，今后将发力产业链金融。

他在两会间隙对路透表示，民商银行的13家股东来自不同行业，未来该银行除服务于小微企业、社区、三农外，重点考虑发展上下游工业型企业的产业链金融。

“产业链金融对我们来说成本最低，效益最合适，上下游有上千家企业，约500亿的资源，产业链金融贷款很方便。”南存辉称。

他并透露，民商银行也将积极拥抱互联网金融，目前正在做研究准备工作。

温州民商银行是首批中国银监会批筹的三家民营银行之一，正泰集团为其最大股东，目前持有该行29%的股份，且南存辉将出任该行董事长。

中国今年政府工作报告提出，推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，成熟一家，批准一家，不设限额。对此南存辉认为，“非常好的事情”，中国有大量的中小微企业和各类产业群体，现有的银行数量远满足不了需求。

此外，他还透露，继民商银行后，正泰集团正在参与发起浙江民营投资集团。浙民投首期实缴注册资本50亿元人民币，正泰集团计划出资10亿，目前正在走相关程序，最快今年3月底正式起航。（完）

(发稿 李铮；审校 李文科/张喜良)

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