中国央行与银监会均新设金融消费保护局--消息

路透北京8月22日电---为保护金融消费者权益,中国银监会近日已挂牌成立金融消费者保护局,而中国央行的金融消费者保护部门亦挂牌在即.自此,"一行三会"均各自新设消费者保护部门.

两位消息人士周三向路透表示,中央机构编制委员会已批准"一行三会"设立,央行下辖的金融消费者保护局设置为司局级单位,编制有数十人,由焦谨璞任局长.银监会的金融消费者保护局则已经挂牌,由刘元担任局长一职.

消息人士透露,焦谨璞,此前任央行研究局副局长、研究生部党组书记,刘元则为原银监会案件稽查局局长.据了解,银监会拟将新立部门与业务创新监管协作部的部分职能合并.

日前,银监会主席助理阎庆民在一研讨会上亦称,银监会金融消费者保护局已经挂牌成立,各地分支机构已经批准设立,同时正在做相应制度上的准备.

是次,续中国保监会、证监会去年年底、今年年初设立保险消费者保护局、投资者保护局後,中国"一行三会"均已新设消费者保护机构,可集中行使金融消费者保护职权,拟定金融投资者保护政策法规;投资者教育等;旨在帮助消费者避开金融机构隐性收费和欺骗性借贷等金融欺诈行为.

业内人士表示,这一系列新设机构引荐国际监管新趋势,本轮金融危机後,2010年7月22日,美国通过了金融改革法案--《多德-弗兰克法案》,最突出的改革新措施即在美联储下设金融消费者保护署.

然"一行三会"新设的金融消费者保护机构能发挥多大的作用还需时间和市场检验.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 屈桂娟

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