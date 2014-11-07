中国央行关注经济下行压力 未来降息仍是必选项--浦发

路透北京11月7日 - 中国商业银行浦发银行(600000.SS)发表报告认为，根据中国央行在三季度货币政策执行报告中对经济下行的表述，以及当前贷款利率下行缓慢等情况，未来降息仍是必要的政策选择。

报告表示，对于经济前景的表述中，中国央行指出“一定阶段经济下行压力和潜在暴露风险可能会有所加大”，这使未来宽松政策可期。此外，考虑到贷款利率下行缓慢，同时房地产处于下行周期，需要降低利率提供居民购买力，提高销售、加速库存去化，预计未来降息仍是必要政策选项。而由于目前货币乘数较低，也使降准的可能增加。

以下是浦发银行报告要点摘录：

**前期货币政策效果**

货币政策效果方面，中国央行并未达到想要的全部，尽管部分融资渠道资金成本的下降仍是积极的。数量方面，受制于银行风险偏好回落，基础货币投放部分转换为银行超储率上升，其中整体金融机构超储率达2.3%，农信社达到4.9%，货币乘数相比6月下降了0.11。

价格方面，非金融企业和其他部门贷款平均利率仅下行12个基点，至6.97%，其中房贷利率仅下降5个基点，高达6.96%。

此外，由于债券收益率下行较快，股票发行市盈率较高，在一定程度压低了企业融资成本，对融资渠道变化的影响也是积极的，今年以来股票、债券融资规模大幅增加，实现融资2.12万亿元人民币，占社融规模的16.6%。

**新的货币政策工具**

中国央行承认了9月份以来使用的创新型定向宽松工具，在9月和10月通过中期借贷便利（MLF）向国有银行、股份制银行和城商、农商行投放了期限三个月、总共7,695亿元的基础货币。该政策工具旨在对冲外汇占款放缓的影响，并以较低的融资成本锚定中期政策利率，引导社会融资成本下行。

长期来看，中国央行的货币政策工具开始由数量转向价格，并开始侧重于结构调控。首先，央行更强调新货币政策框架中价格工具的使用，指出在金融创新中应该更多从市场利率的角度评估货币金融条件，尤其强调了拆借、回购市场，国债、企业债收益率下行对于融资成本改善的影响。

其次，央行试图在保持政策宽松时也进行信贷结构调整。一方面，央行通过PSL，提供资金用以开发性金融支持棚户区改造建设；另一方面，其通过再贷款和再贴现来扶持三农、小微企业等领域。此外，央行在“合意贷款问题”专栏中对信贷结构进行了讨论，强调短期定向降准对于优化信贷结构的正向激励作用，也指出在中期需要通过民营中小银行设立、约束软约束主体的资源占用，提高信用投放的市场化程度。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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