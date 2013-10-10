中国公开市场缩量净投放 货币政策中性偏谨慎基调延续

* 公开市场延续净投放，本周330亿元较节前明显缩量

* 平滑节前投放的大量资金到期及月初补缴存准压力

* 外汇占款和财政存款双双助力，四季度资金预期偏乐观

* 货币政策中性偏谨慎基调料延续，逆回购还会小步缩减

作者 丁淑琴

路透上海10月10日 - 中国人民银行本周公开市场延续净投放，但明显缩量至330亿元人民币，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。

业内人士指出，伴随着美联储(FED)缩减购债计划周期的拉长，中国外汇占款等货币外生因素有望好转，辅之以年末财政存款投放，机构对四季度资金面预期偏乐观；而就货币政策而言，中性偏谨慎基调将延续。

他们认为，季节性因素过后，10月虽面临一定的缴税因素压制，但流动性逐渐好转应是大概率事件，预计央行逆回购操作量还会小步缩减。

“今天到期量比较大，这几天(资金)紧张可能是存准调整等临时因素，一般10月中下旬以后随着现金回流，银行存准也会退一部分，资金不会太紧张，央行(公开市场)会继续缩量。”南京银行金融市场部研究员张兰称。

三菱东京日联银行(中国)有限公司首席金融市场分析师李刘阳也指出，为平滑节前投放资金的到期和补缴存准，本周央行维持净投放，以避免金融市场因流动性变化发生太大波动。

他认为，国际和国内形势多变，央行货币政策将更强调预调微调，总体中性基调不变，“近期不会动准备金率、基准利率这些重武器，会根据市场流动性内外情况的变化，适当在公开市场操作进行调整。”

2013年第10期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率继续维持不变预期。

央行公告显示，今日进行的480亿元14天期逆回购，中标利率继续持平在4.10%；根据路透计算，本周共计净投放330亿元，较国庆节前一周的1,550亿元减少近八成。周二进行的650亿元七天期逆回购，中标利率也持平在3.90%。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/dyd73v)

**四季度资金相对乐观**

美联储上月意外宣布维持经济刺激措施不变，美国总统奥巴马周三则提名现任美联储副主席叶伦担任下任联储主席。市场普遍认为叶伦对通胀的态度温和，她获提名巩固了美联储将继续购买资产的预期，此亦刺激了市场的风险意愿，打压传统避险货币。

李刘阳指出，叶伦更倾向鸽派，偏向经济增长，若其成为下一轮美联储主席，市场会预期QE退出的周期会拉长，美元的流动性供给平稳，国内外汇占款会有所恢复，并且11月和12月财政投放力度也有一定增加，对流动性都有正面作用。

国内一大型银行交易员也提到，盘点四季度资金面，即使10月可能因缴税导致部分时点较紧张，但对11月和12月保持较乐观态度。

他分析指出，1-8月的财政存款新增逾1.7万亿元，是近几年的最高值，意味着四季度投放将较多，加上9月和10月的财政收支及预算中的财政调节基金等影响，最后两月或有近2万亿的财政支出量，而央行对冲有一定滞后性，不排除年底出现较宽松状态。

李刘阳表示，因国内货币外生和内生因素都有望恢复，预计货币市场利率会逐步回落，机构在公开市场逆回购的需求也会相应缩小。

**控量转为控价**

回顾今年前三季度，随着流动性格局变化，中国央行已数次调整在公开市场操作，重启正回购、发行央行票据、重启逆回购并创新地续发三年期央票。

李刘阳指出，央行的货币政策操作正从之前的“控量”渐渐转变为“控价”，“以前是控制贷款投放、M2，但金融创新越来越多，央行通过价格调控会更有效点，市场利率高了，逆回购投放多点。”

“所以按照今年这个节奏，如果接下来内部因为财政投放，外部因为外汇占款恢复，流动性松了，市场利率下的多了，也有可能会转成正回购和发央票。”但他亦强调，央行的操作是连续性的。在转向之前，央行肯定会观察一段时间，确定流动性的变动是否已形成趋势。

张兰则表示，市场资金面对外汇占款的变动颇为敏感，不排除9月外汇占款已处于回升态势，“但趋势能不能确定，央行不会武断，暂时通过逆回购来维持资金面平稳的做法会延续下去。”

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 650

(周四) 480

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 800

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净投放 330

(审校 张喜良)

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