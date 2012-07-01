人行称暂不调高香港居民每日兑换人民币限额

路透香港6月30日电---中国央行副行长胡晓炼周六表示,根据目前的数据观察,香港居民每日兑换2万元人民币的额度可以满足需要,暂没有考虑需提高限额.

但她同时表示,随着离岸人民币各项业务的发展,香港居民对人民币的需求进一步增加,"产生了真正的需求",调整上限是可以考虑的.

"有关提高香港居民兑换限额的事,金管局有同央行商讨过,目前没有结论,"她称,"相信不远的将来会有结果."

她也表示,只要不涉及人民币的跨境流动,人民银行一般不会直接干预香港离岸人民币业务,香港金管局只会同人民银行进行讨论.

此前路透援引消息人士的话称,香港居民每日兑换2万元人民币的额度上限将放宽,可能的目标或为8万元.由於减少了兑换的摩擦成本,将有利於人民币资金池在香港的扩大.

**香港人民币离岸中心建设**

香港发挥第三方人民币业务,将有利建立其离岸中心的地位.胡晓炼指出,所谓第三方是指除香港以外的机构,在香港参与人民币业务.

她称,"如除香港以外的机构,可以在香港进行人民币产品的投资;还可以在香港进行人民币融资,并把融到的人民币资金拿到香港以外去使用."

6月28日,中国财政部在香港发行了史上最大规模的230亿元人民币国债,其中的155亿元投标发行获近四倍的超额认购.有关市场人士透露,来自新加坡、台湾等大型寿险公司都积极参与.

而对於开放境内个人投资者的海外投资政策,胡晓炼称相关工作已经在进行当中.有许多技术性的问题需要解决,比如对个人投资的风险教育;以及对个人投资的相关统计工作,目前也需要建立.

"这些工作都需要现在就去做.一旦方案成熟,就会推出,"她称.

--记者 毕晓雯; 审校 林高丽

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