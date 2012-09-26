人行称积极增强西部信贷投放能力

香港市民认为楼价过高 考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透北京9月26日电---中国人民银行副行长李东荣表示,将继续对西部地区金融机构实行优惠的法定存款准备金率,增强信贷投放能力;且支持符合该地区实际的债务融资品种创新,努力拓宽企业直接融资渠道.
中国证券报周三报导引述李东荣的话称,将充分发挥信贷政策的引导作用,积极采取措施,有效满足西部大开发的合理信贷需求.
"进一步加强支农再贷款管理,促进支农再贷款结构优化,并向西部地区农业主产区、现代农业发展较快的地区倾斜."他说.
李东荣并强调,当前,国内外经济下行压力加大,金融领域中的各类风险隐患容易暴露出来.要特别重视推进中小企业和农村信用体系建设,健全金融债权保护机制,在切实降低信用风险的同时,以诚信吸引更多的区域外资金流入.
中国西部地区包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、内蒙古自治区和广西壮族自治区.
此外中国已经推出包括中小企业发展专项资金重点向中西部倾斜等多项扶持西部开发的优惠政策.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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