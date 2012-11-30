中国央行迈向通往独立货币政策之路

* 央行外汇资产变动较小,暗示汇率更多由市场决定

* 启用逆回购操作,央行政策操作思路渐转变

* 重新选择蒙代尔"三元悖论"的政策组合框架

* 央行增强货币政策的独立性

作者 钟华

路透北京11月30日电---人民币今年7月开始由贬值预期转为升值走势,近来兑美元即期汇价屡次触及日间涨停限制.究其原因,中国经济筑底企稳,以及国际主要央行重施量化宽松,当然提振人民币汇率.但更重要的背後动因,是中国央行减少了对人民币汇市的干预.

数据显示,中国央行外汇资产波动急降至一个非常低的水平.央行今年5-10月共五个月外汇资产月波动都在60亿元人民币下方,远低於2005年7月汇改以来逾2,100亿元的月波动均值.这在过去10年的中国央行外汇操作史上绝无仅有.

央行外汇资产较小的月净变动,暗示出央行同期对银行间外汇市场的干预不大.也就是说,历史地看,人民币在当前的强劲表现更大程度上在於央行减少了外汇买入"量",使得人民币汇率这一"价"的表现更异常,而不仅仅在於国际央行宽松政策推动跨境资本流入相对增加.

欲浏览中国央行持有国外资产倾向及操作策略变化图,请点选:link.reuters.com/zut34t

其实,要找到央行干预银行间人民币外汇市场的直接踪迹非常之难,获得具体外汇干预频率和力度更是不易.不过,央行公开出版物为上述揣测提供了支撑.中国央行今年第二季度货币政策执行报告曾表示,要"降低干预频率,....使市场供求在汇率形成中发挥更大作用".

央行减少汇市干预、允许人民币汇率更多由市场供求决定的新思路,将有助於国内金融市场环境的相对稳定和宏观政策的相对独立操作空间,这似乎在更强地预示中国央行正在对蒙代尔"三元悖论"政策组合框架重新选择,从注重"汇率稳定性"转倾向於更注重增强中国自身货币政策的独立性.

央行政策组合选择的转变,还可以从央行今年7月份後不继续采取政策放松,有意维持银行间市场流动性"紧平衡"环境,启用公开市场逆回购作为主要操作工具,加大打造和培育新的市场基准利率等一些举措找到可资佐证的迹象.

这一人民币汇率和利率政策操作思路的调整,将可能对人民币外汇市场和国内金融市场的组织形式、市场结构和交易群体等各个方面带来系统性改变.可以期待,本外币和境内外市场将有更快的发展.

就人民币汇市而言,中国民间机构和个人趋於更多地持有外汇资产;此外,中国香港、新加坡和伦敦等人民币离岸市场将继续发展,人民币更多货币对挂牌交易、远期、期货、期权及其他衍生品的不断创新和交易规模增大,长期来看,可能使离岸与国内银行间的人民币外汇市场趋於统一.

就国内金融市场而言,银行间市场流动性"紧平衡"格局,以及央行新市场基准利率建设和调控机制,将首先带来银行更加注重资产负债管理,并推动市场主体从间接融资转向直接融资,从表内业务转向表外业务,从现货交易转向衍生品交易,以及各个市场的迅速发展.

**央行外汇操作思路转变**

从市场表现来看,中国银行间市场人民币兑美元汇价自今年10月以来,时常触及日涨跌幅限制的涨停上限位置.这展现出人民币似乎已从7月之前的贬值预期转向强劲升值的态势.这一表现当然与中国内外经济金融环境变化有关.

欲浏览人民币兑美元汇率与当日涨跌停限制关系图,请点选:link.reuters.com/myt34t

今年三季度,尤其是9月份以来的诸多数据,显示中国经济开始筑底企稳,这有助於增强市场信心,稳定跨境资本流动;美欧日共同施行量化宽松政策,提高市场投资风险偏好,也刺激国际资本流入包括中国在内的新兴市场.

上述因素会推动人民币强劲升值吗?我们考察美联储实施QE1(2008年11月底至2010年3月底)和QE2(2010年11月初-2011年6月底)期间的美元指数与人民币汇率表现,并未找到宽松政策能对人民币表现有如此强劲的支撑.

人民币从今年7月下旬开始由贬值预期转向升值预期的短短四个月中,人民币兑美元汇价就上升接近2.6%.升值速度之快,为2010年6月人民币重返升值通道以来少见.

如果透过离岸市场人民币兑美元远期汇率报价,以及利率平价关系来进行计算,离岸市场折射出的当前人民币升值预期实际上并不算十分强烈.

中国央行减少外汇干预操作,使得外汇资产变动较小,这导致了中国经常项目顺差对应着资本项目逆差.也就是说,中国通过对外贸易等手段获得的顺差,并不对应于央行外汇储备资产的增加,而转为境内机构和个人分散持有.这部分对外资产必然通过境内机构和个人对外投资、借贷和存放等方式在境外运用.

中国境内机构和个人持有外汇资产增加,正符合了当局"藏汇于民"的政策,是中国央行乐意看到的.数据显示,在央行减少外汇干预的5月至10月份期间,以及从去年9月份以来的一年多时间里,非央行国外资产规模迅速扩张逾50%,净资产扩张逾80%.

欲浏览中国各部门持有外汇资产情况变化图,请点选:link.reuters.com/rut34t

"藏汇于民"较外汇由单一央行持有,将有助於分散投资风险,提高外汇资产使用效率,还有利於增强市场供求在汇率形成中的作用,并缓解人民币币值预期逆转之时外汇资金池的"堰塞湖"风险效应,从而降低汇率过度波动.

需要指出的是,中国央行得以对人民币汇率和利率政策操作思路调整,根源於国内外经济金融从动荡中趋於相对稳定,以及中国国际收支保持基本平衡.但如果欧美经济金融发生大动荡,就可能引发全球金融机构再度去杠杆化,进而给中国政策选择带来不可忽视影响,因为国际清算银行数据显示,国际银行持有中国资产的头寸近年有较大增长.

**走向独立的货币政策**

中国央行面对涨势汹汹的人民币汇价,依然坚持少干预的操作策略,这让中国央行得以维持外汇资产的基本稳定,同时减少通过买入外汇渠道来投放基础货币.也就是说,中国央行在尽力减少外汇干预等外部因素对国内政策操作的干扰,以增强中国货币政策操作的独立性.

按照诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔的"三元悖论",只能在"货币政策独立性、资本自由流动和汇率稳定性"三者之中取其二.尽管中国央行副行长易纲认为中国能超出"二"取得"2.5".

但这"2.5"的取得是以利率、汇率以及资本项目管制或相对管制为代价的.如今中国不断改革开放,并推进以利率市场化为核心的金融体系演变,构建政治、经济以及金融的大国基石,就使得中国货币政策独立性的重要性上升,并需要构建能更有效调控金融体系的市场利率基准,同时允许汇率更由市场供求决定.

央行减少汇市干预以稳定国内金融环境的操作思路转变暗示出,过去十余年来货币外生性创造为主的机制(主要通过买入外汇--基础货币供应--货币信用扩张),将转为货币内生性创造为主的机制,也就是主要通过央行公开市场操作,吞吐债券(质押债券)--投放基础货币--货币信用扩张,满足实体经济需求,达成货币政策最终目标.

巧合的是,央行在外汇资产维持基本稳定的今年6月,央行启用公开市场逆回购操作,并取代正回购成为央行调节市场流动性的常规工具,且延至今日.尤其是央行在公开市场逆回购未到期余额曾高达8,530亿元人民币之时,依然不调降准备金率,以使市场流动性"紧平衡"格局能相对长期地维持.

央行有意创造流动性"紧平衡",使得市场参与主体存在结构性流动性短缺,并主用公开市场逆回购操作予以满足,似乎彰显出中国央行货币政策操作正在借鉴国际主要央行操作经验,从调控基础货币向调控银行体系准备金缺口的操作思想转变,以增强货币政策操作的实际效果.

欲浏览中国央行调控基础货币与准备金效果对比图,请点选:link.reuters.com/xut34t

上图显示出央行基础货币不仅总体规模远大於银行体系准备金,且月变动量也往往大於准备金,这表明央行调控银行体系准备金的难度将小於基础货币,而且整体准备金、法定准备金与超额准备金之间的变化机制简单直接,三者比率关系稳定,也很容易受央行公开市场操作等货币政策调控影响,进而有效传导货币政策意图.

具体到市场利率这一核心指标看,中国央行今年6月启用公开市场逆回购操作,主要通过七天期逆回购等期限品种操作,来调节银行体系流动性(超额准备金或法定准备金)缺口,已经显示出对银行间市场资金价格水平有更强的稳定作用.

欲浏览中国央行公开市场操作利率与市场回购利率关系图,请点选:link.reuters.com/cyt34t

上图显示出,银行间七天期质押式回购加权利率全月度均值,相较央行操作时段七天期逆回购中标利率,其利差仅在正/负20个基点(bp)内波动,远远低於与央行当时操作时段28天期正回购中标利率的利差在负11bp到正335个bp的波动.

对比欧美央行公开市场操作实践,中国央行当前公开市场操作正在向其靠拢,尤其是更接近于欧洲中央银行.当然中国央行当前的操作水平,以及操作所面临的市场环境离国际央行还有着一定距离.

需要指出的是,中国央行在按当前减少外汇干预,增强货币政策独立性,培养市场基准利率的道路上能走多远,非常有赖于国际金融环境相对稳定,中国资本项目有序开放,以及央行货币政策操作享有多大的自主决策权.

中国央行自今年6月以来启用逆回购,并维持金融市场的流动性格局,使得银行间市场资金价格维持在央行逆回购利率附近,央行公开市场逆回购操作利率逐渐成为金融市场中最主要的利率指引工具.

不过,如果今後有大量外汇流入,势必会造成国内金融市场的流动性进一步宽松,使得央行有意维持金融市场流动性结构性短缺格局难以为继,中国央行打造公开市场逆回购利率对金融市场利率的指引就可能失效,进而使得中国央行货币政策难有较强的独立性,并就可能重返过去十年的状态之中.

**市场新格局与投资思路**

中国央行对外减少外汇干预,对内有意创造流动性"紧平衡"格局,将公开市场逆回购中标利率或培育成与市场基准利率挂钩的央行操作利率.这对中国金融体系进一步演进以及投资者操作思路都有着重要的意义.

就央行逆回购操作看,央行公开市场七天期逆回购中标利率维持在3.35%的水平,有利於商业银行活期储蓄存款利率、银行资金来源成本、一年期存款基准利率、公开市场逆回购利率、利率债收益率(理财产品收益率)、信用债收益率、贷款基准利率和金融机构贷款加权利率,以及信托产品收益率和民间借贷利率等各个利率层次之间能保持一定正利差关系.

这一市场利率体系,将有助於市场参与主体能找到自己合理的资产配置类别和收益区间,并推动直接融资、表外业务、衍生品交易等各个市场金融创新层出不穷和市场交易规模迅速发展.譬如,企业机构更多转向成本更低的发债等直接融资;储户将更多资金配置于高於存款利率的理财产品.

而对於外汇政策来说,中国央行减少外汇干预可能昭示出央行将允许人民币兑美元等货币波动率从当前2%左右扩至更大水平,人民币汇改继续推进,资本项目管制逐步放松,从而带来人民币外汇市场获得更大发展.相应地,人民币兑其他更多货币对挂牌有望推出,人民币即期、远期、期货、期权及其他衍生品也将会更多创新和交易.在更长的时间区间里,离岸/在岸人民币市场还可能趋於统一.(完)

--审校 屈桂娟

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