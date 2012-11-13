人行称未就发放更多黄金进口许可设定时间表

路透香港11月12日电---中国人民银行金融市场司司长谢多周一表示,该行未就向银行发放更多黄金进口许可设定时间表,但希望进一步对外放开该市场.

"过些时候,我们会进一步放开市场,并加快与国际市场融合的步伐."谢多在香港举办的贵金属行业会议上表示.

"我们应积极为黄金市场创造与国际接轨的条件."谢多称.他未提供进一步细节.

中国今年的黄金消费量有望超过印度,成为全球最大.本币走疲与进口税提高遏制了印度的黄金买兴.

但谢多在会议间隙告诉路透,中国央行尚未就发放更多黄金进口许可设定日程表.

中国对黄金进出口实施严格管控,目前为止仅向九家商业银行颁发了许可,其中包括中国工商银行、中国银行、中国农业银行和中国建设银行.

谢多称,央行的政策是鼓励居民持有实物黄金.他拒绝对央行自身的黄金购买活动置评.

谢多表示,内需强劲带动了中国黄金市场的发展,同时中国银行业者正增加在国内店头交易市场(OTC)上的黄金交易.

他告诉路透, 国内的银行是允许在国际OTC市场替自身头寸交易黄金,但不能代客交易.谢多称,目前而言央行还未有对此研究何时以及用什麽方式,来允许商业银行代客户通过国际OTC市场进行黄金交易,"这不是发展方向."

据世界黄金协会资料,中国官方的黄金储备现为1,054.1吨,为全球第六大.黄金占中国央行总储备的比例不到2%.

美国拥有的黄金储备位居世界第一,为8,133.5吨,超过其总储备资产的76%.(完)

--编译 隋芬;审校 丁琦

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