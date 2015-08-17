中国经济调整远远未结束 走出软着陆尚需数年--央行货币政策委员

路透上海8月17日 - 中国知名经济学家、央行货币政策委员会委员樊纲上周六表示，对于中国经济结束软着陆的时间并不乐观，估计在“十三五”（2016-2020年）前半段还需解决产能过剩问题，未来几年中国经济增速可能继续在低位。

他在小牛新财富夏季金融峰会上指出，中国经济调整远远没有结束，可能还会有进一步的下滑。下滑之后，可能还会有低位徘徊的时期。

“有人说，明年是不是可以好起来？我不是很乐观，“十三五”期间的前半段，还得处理‘十一五’、‘十二五’导致的产能过剩。”他还表示，前几年为抑制经济过热的一些政策仍未取消，经济政策目前仍有些过紧。

他预计，今年中国国内生产总值要实现7%增长有一些困难，明年仍是较为艰难的一年。2017年能够稳定下来，若能实现回升将是一个不错的表现。

不过他亦指出，“我不认为现在这么低迷就是中国经济永久低迷，现在的低迷有它周期性的原因，就是清理产能过剩。现在的问题，都是周期性过热导致的。”

他认为，中国在出现41个月通货紧缩的情况下仍能实现7%的经济增速，显示中国的正常增长率可能会比7%还高一些。经济调整结束后，下一轮上升周期中中国经济的表现会好一些。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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