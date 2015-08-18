财经洞察：央行再落四子后中国资本项目开放将棋至终局

记者 毕晓雯

路透香港8月18日 - 僵硬的人民币汇率开始变得更富弹性，为中国资本项目下一步开放腾挪出更大的空间。在多数资本项目实际或有条件开放的基础上，预计中国央行将在11月的SDR正式评估日前，重手落下四枚棋子，基本完成资本项目棋局的收官之举。

这四个开放内容包括个人投资者出海（QDII2）、深港通实施、债券市场继续对外开放，以及企业外债管理制度改革。

接近政策层的相关人士就表示，央行推进资本项目开放的态度是相当坚定的，不会因为股市和汇市波动而动摇。

“接下来，资本项目开放会按照周小川在IMF明确的步骤，继续全力推进。”他称。

今年4月中国央行行长周小川在IMF会议上发表了演讲，他指出，2015年，中国将进一步促进资本项目的开放和人民币的自由使用。首先，要为个人投资者跨境投资创造渠道；第二要引入深港通；第三是把外汇管理制度从事前审批改变至事后监管；第四要方便海外机构进入中国资本市场；第五是便利人民币在国际间的使用；第六是采取必要步骤健全风险防控。

但今年的中国股灾、汇率改革引发的波动，都让外界怀疑这是否会影响中国的资本项目开放进程。

根据IMF对资本项目下的账户交易分类，中国已经实现了40项中的35项全部或者部分可自由兑换，只有5项仍旧完全不可自由兑换。这五项主要涉及到个人跨境投资以及非居民在本国市场发行股票和其他金融工具。因此，中国离实现人民币资本账户可自由兑换的目标不远了。

**最难一步：QDII2开放**

尽管中国央行雄心勃勃，但由于美国加息在即、中国经济增速放缓、股灾的负面影响犹在，全球投资者对中国的担忧日益加重，并引发对人民币贬值预期的疑云日浓。

因此，在上述所有政策的推进中，最为艰难的政策出台，莫过于如何开放个人投资者，允许居民自由出海。目前中国仅允许每人每年有5万美元的换汇额度。

“个人投资者出海政策是最关键的，我们非常审慎。”央行相关人士就表示。

这种担忧无不道理。以中国股市为例，从杠杆的加速应用到后续救市行动中监管层的屡现被动，都与强大的散户力量有关。而此次央行改革人民币汇率中间价，尽管市场突然陷入大幅波动，影响甚至传波至全球市场，但在央行指导国有大行入场干预，以及新闻发布会的高调维稳后，市场迅速回复了平静。

业内人士就指出，尽管上述截然不同的景象显示出央妈能力的确高出一截，但这与证监会面临大规模的散户，而央行仅面对机构有相当大的关系。

“一旦放开个人居民海外投资政策，就相当于央行陷入了人民战争的海洋，这可能导致跨境资本大进大出，风险蛮大的。”一银行业的相关人士表示。

最新公布的7月金融数据也显示，银行体系当月末外币存款余额6,404亿美元，当月外币存款减少411亿美元，显示当月的资本流出迹象非常明显。

**是否开放的好时机？**

但值得关注的是，在美国开启加息周期、中国经济增速放缓、股灾负面影响犹存的情况下，是否是中国全面开放资本项目的好时机？在中国政策层面，这始终存在着争论。

反对者中以著名学者、前货币政策委员会委员余永定为代表，他最近就称，“中国过早地资本项目全面开放或出现颠覆性错误。”

他以中国股灾为例提醒大家，如果中国此时已经完全开放了资本项目，国内、外资金可以自由进入或退出A股市场，我们将会面对一种什么样的局面？中国的股灾给我们敲响了警钟。

“如何实现资本项目自由化必须视具体情况而定。”他称。

但中国作为全球第二大经济国，人民币国际化进程又面临绕不开的加入全球金融体系问题，因此，资本项目开放此时则到了不得不做之时。因此，周小川4月在IMF的讲话相当明确。

最为有力的答案则是8月11日突然启动的汇率改革，中国央行以实际行动说明：人民币汇率的市场化改革、中国资本项目的开改不会受中国股灾的影响。

但是，在开放资本账户时也必须加倍小心资产和负债总量的期限和货币错配问题。有庞大外币负债的国家，必须要承受资本突然外流、以及其引发的危机。

可以说，流动性将是中国央行面临的最大挑战。

从中国金融机构所持的国际投资净资产看，的确不容乐观，以外管局公布的一季度末数据来看，中国对外金融资产63,808亿美元，对外负债49,769亿美元，对外金融净资产14,038亿美元。

这1.4万亿美元的净资产，也许就是中国央行的底气所在吧。（完）

(审校 林高丽)

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