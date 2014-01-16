流动性平稳人行坚持“无为” 春节渐近逆回购可能再现

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
* 资金面助力，公开市场连续三周空窗操作
* 春节渐近央行操作以稳为主，逆回购仍可能再现
* 货币政策仍未脱中性偏紧轨道
* 未来走向要关注经济形势和金融风险
作者 李宏薇
路透上海1月16日 -年初以来外汇占款可能超预期增长等支撑资金面，中国央行公开市场连续三周空窗。不过随着春节渐近，若有必要央行仍有可能再发逆回购，以保证节日前后流动性的整体稳定。
业内人士指出，从目前情况来看，政策执行力度未脱中性偏紧轨道。当然，除流动性对冲和调节外，未来经济形势和金融风险隐患等新变化也值得关注，以判断货币政策是否会出现拐点。
自2013年最后一周起，公开市场即未有任何公开操作。最近的一次是当年12月24日进行的290亿元七天逆回购，中标利率4.10%。而自12月以来，14天逆回购一直暂停，包括本周已连续七周未现身。
中信建投证券宏观分析师王洋认为，“我们猜测可能是外汇占款流入比较多，公开市场不需要(再投放资金)了。”
他解释说，不论是何原因导致未进行逆回购，市场对央行维持现有政策执行力度的判断未有变化。即央行根据需要调控流动性，适时收放“闸门”，以保证市场资金面的相对平稳。
北京一大型银行交易员补充称，除外汇占款，上年末最后时点才大规模投放的财政存款滞留，或也助流动性超预期充裕。因此，不排除类似去年春节前以逆回购支撑，节后再启正回购的情况出现。
2013年春节前央行进行了8,600亿元的天量逆回购操作投放流动性，而节后首周，立即收手由逆转正，当周净回笼9,100亿元。
不过兴业银行资金营运中心策略分析师郭草敏认为，节后公开市场是否会重启正回购，还需要看外汇占款增量的具体情况。“要有触发因素，比如外汇占款(有明显持续增长)的趋势。”
周三公布的2013年金融数据显示，蓬勃生长的表外业务助力当年社会融资规模刷新纪录高点，显示金融体系对实体经济的资金支持力度较大。年末M2增速虽然高于年初央行目标，但基本已合央行调控心意，短期政策松紧度难有大调整。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/xyv95v
**关注可能引发政策转向的拐点因素**
虽然市场对短期内货币政策执行力度稳定预期依旧强劲，但对偏紧政策对经济增长的抑制、资金利率较高对融资的负面作用也渐显现。因此，除观望央行对流动性的掌握尺度外，经济增速以及可能出现的金融风险事件等，也是判断政策何时有望出现向松拐点的重要因素。
王洋认为，在维持近期政策基调不变预期的同时，一季度中国经济增速，以及金融风险事件是可能引发政策出现拐点的主要因素。总体来说，除逆回购规模及降准等量上的对冲外，逆回购利率等价格走势，亦十分关键。
“如果维持下去，经济减速和金融风险都可能是引发政策转向的催化因素。中诚信托(事件)可能只是冰山一角。”
近日备受关注的中诚信30亿元矿产信托项目今日出现新动向。项目资金托管和代销行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。
郭草敏也指出，目前企业实际融资成本高企，体量庞大的地方融资平台等新增债务能力值得关注。“我们全年有下调存款准备金率的判断，但至少一季度可能性不大。”
审计署去年底发布全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元，其中地方政府占10.89万亿元。
2014年是企业债偿债高峰，预计将有1,000亿元人民币城投债券到期兑付。此前发改委表示正在进行企业债券风险的摸底排查，切实防范投融资平台公司违约风险、财政风险和金融风险。
今年以来，因公开市场没有正/逆回购和央票到期，央行连续零操作致资金既无净投放亦无净回笼。(完)
(审校 林高丽)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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