人行放量逆回购缩减净回笼力度

* 逆回购放量操作,本周净回笼减至700亿

* 逆回购到期资金4,050亿元,创年内单周高点

* 二级市场资金利率上行亦推动逆回购需求

* 短期降准必要性减弱,逆回购仍为主流操作

作者 康熙泽

路透北京10月25日电---适逢年内单周逆回购资金到期量峰值,本周中国央行公开市场逆回购操作规模顺势放量至3,160亿元人民币,较上周增长两倍,致净回笼资金大幅缩减.再次显示在流动性供需失衡情况下,央行及时施以援手,通过逆回购灵活熨平资金面波动.

业内人士指出,伴随国内经济企稳回升信号愈发明确,且人民币汇率走强有助外汇占款回升,短期进一步宽松的货币政策"露脸"可能性降低.虽然目前来看後续逆回购到期压力将放缓,但这种维持流动性平衡的短期工具下一阶段仍是主流操作.

"周二的时候市场资金面还相对比较宽松,(逆回购)量不是很大,但昨天开始,市场资金出现紧张,今天(逆回购)量就起来了,"宏源证券债券研究主管何一峰说.

他表示,这体现了央行公开市场操作思路的连续性,即进行逆回购常态化操作,适时调整操作规模,熨平资金面波动,以令市场维稳.

央行今日稍早招标的1,400亿元七天期逆回购,中标利率持平3.35%;同时进行的850亿元14天期操作,利率亦持稳在3.45%.加上周二进行的910亿元七天及28天期逆回购操作,总规模达3,160亿元.

但本周逆回购到期资金4,050亿元,创年内单周规模最高点,由此大幅压缩净回笼资金至700亿元;上周央行公开市场净回笼达2,210亿元创下年内单周次高水平.

大连银行资金运营部资深研究员陈田并提到,上周二级市场资金利率持续走低,较一级"批发价"存优势,机构对公开市场逆回购需求减弱,不过本周受财政存款上缴等因素影响,流动性逐渐趋紧,资金成本亦有所上行,今日逆回购顺势放量.

中国银行间市场早盘七天期回购加权利率涨逾40个基点(bp)至3.60%左右,逾两周以来首次超过同期限逆回购利率水平.

本周另招标发行国库现金定存500亿元,但因同期国库现金定存到期资金累计达1,100亿元,由此有600亿元回流央行报表.但考虑到上周四招标发行的500亿元三个月期现金定存,因此总体对流动性影响有限.

**年内逆回购仍是主要操作方式**

中金公司最新报告就指出,四季度财政存款的下拨,及近期外汇占款的回升有利於增加银行间市场流动性,同时,宏观经济触底企稳的信号,降低了短期内出台较大力度放松政策的必要性.预计年内进一步降准降息的可能性较低.

今年年中後,央行持续采用逆回购操作这种短期工具维持市场流动性的平衡,一定程度上替代降准的作用.当前虽然降准必要性逐步减弱,逆回购存量压力亦减缓,但作为一种常态化工具,短期公开市场逆回购仍将是主流操作.

"在(十八大之前)这个敏感时间,公开市场不会有太大变化,更多是维持现状."上海一银行交易员称.

他并称,对四季度而言,虽然11、12月财政存款投放,或对资金面向宽提供扶持,但力度还不清楚,且参考往年经验,12月一般因存贷比考核影响,令流动性偏紧,所以仍需逆回购对市场资金面进行调节.

受访分析人士并提到,虽然9月外汇占款重返正增长,但未来能否保持回升势头还需观察,且年内回升力度料难与去年2,000亿以上的量级相比.

今年9月末金融机构外汇占款余额为257,707.62亿元,据此计算,当月外汇占款增加约1,306亿元人民币,结束7月和8月连续减少的势头.自今年7月下旬,人民币兑美元即期持续走升累计幅度逾2.3%,人民币贬值预期渐弱.

中金报告表示,10月份央行仍将发行较大量的逆回购,但是11月和12月央行并不需要发行很大的逆回购数量,即可维持适当的银行间市场流动性.

今年以来,央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,後者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由於银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 910

(周四) 2,250

央票到期 190

正回购到期 --

逆回购到期 4,050

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净回笼 700 (完)

--审校 林高丽

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