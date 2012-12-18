银行家宏观经济信心指数大幅上升--人行调查（更新版）

* 银行家和企业家对宏观经济的信心均有所回升

* 近两成银行家预期货币政策将"趋松"

* 居民预期物价仍会走高,逾六成居民认为房价偏高

路透北京12月18日 - 中国央行周二公布的四季度对企业家,银行家和居民的调查显示,银行家和企业家对宏观经济的信心均有所回升,近七成银行家预期货币政策"适度".

对下季度,银行家宏观经济信心指数为55.1%,较上季大幅上升13.1个百分点.对于当前宏观经济,47.9%的银行家认为"偏冷",较上季下降11.1个百分点.

四季度储户调查显示,随着物价涨幅的回落,认为物价高的居民较上季下降2个百分点,仍达58.5%.有66.6%的居民认为目前房价"高,难以接受".但其对未来收入信心较上季上升,消费意愿亦有所增强.

"对下季度,69.9%的银行家预期货币政策'适度',比本季判断下降5.1个百分点;19.8%的银行家预期货币政策将'趋松',较本季判断提高13.9个百分点."银行家调查显示.

企业家调查显示,宏观经济热度指数为31.6%,较上季上升0.2个百分点,但仍位于50%的临界值以下.其中,39.5%的企业家认为宏观经济"偏冷",较上季下降0.9个百分点.

企业家调查的市场需求指数为51%,较上季上升0.9个百分点;出口订单指数为47.1%,较上季和去年同期分别下降0.4和1.6个百分点;国内订单指数为47.7%,较上季上升0.3个百分点,较去年同期下降5.5个百分点.

**储户对收入和就业信心回升**

经济的企稳亦提升了普通老百姓对未来收入和就业的信心.储户问卷调查显示,居民未来收入信心指数为56.3%,较上季提高2.5个百分点,分别高于上季和去年同期2.5和1个百分点.

"居民未来就业预期指数为51.2%,分别高于上季和去年同期1.9和0.6个百分点,是近3年以来同期值中的最高水平."调查称.

调查显示,本季居民物价满意指数为22%,较上季回升1个百分点;41.7%的居民预期下季物价上升,较上季提高4.7个百分点.

对下季房价,预期"上涨"的居民比例为29%,较年初提高11.3个百分点,高于去年同期10个百分点.未来3个月内准备出手购房的居民占比为15.4%,较年初和去年同期分别提高1.4和1.5个百分点.

与年初相比,居民消费意愿增强(较年初提高1.9个百分点),投资(股票、基金、债券等)意愿走低(较年初下降2.1 个百分点),储蓄意愿基本不变.

居民偏爱的前三位投资方式依次为:"基金、理财产品"、"房地产投资"和"购买债券",选择这三种投资方式的居民占比分别为22.9%、18.9%和17.5%.

调查称,居民各项消费意愿均有所增强.居民未来3个月购车意愿为15.4%,是1999年有调查以来的最高值;居民未来3个月购买大件商品(电器、家具及高档商品等)的消费意愿为26.5%,是近3年以来同期值中的最高水平.(完)

欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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