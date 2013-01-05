中国存款利率放开宜先长后短先大后小--央行官员

* 存款利率放开宜先长后短,先大后小--央行调查统计司司长

* 要重视发挥大型银行对市场利率的引领作用

* 应进一步完善货币政策传导机制,形成市场化的央行目标利率

路透上海1月5日 - 中国央行调查统计司司长盛松成日前撰文称,去年央行允许商业银行存款利率上浮,完成了存款利率市场化改革"三级跳"中的"第一跳".下一步可进一步扩大甚至放开中长期定期存款的上浮区间,待时机成熟后再逐步扩大短期和小额存款利率上浮区间,直至最终放开上浮限制.

刊登在财新网的盛松成署名文章《存款利率市场化第一跳》称,去年央行允许存款利率上浮是利率调整的最大亮点,也是利率市场化的关键步骤,具有重大意义.

利率调整后,银行对不同期限和额度的存款定价差别较大.考虑到国际上大多数成功国家均是逐步、渐进式放开存款利率上限,"我国存款利率的放开宜按照'先长期后短期,先大额后小额'的思路渐进式推进."文章指出.

盛松成认为,已完成股份制改革的大型银行在资产规模、经营管理水平等方面有着明显优势.下一步利率市场化改革要重视发挥大型银行对市场利率的引领作用.央行可通过对其窗口指导引导市场利率,最大限度避免资金价格过度波动,当然也可以借鉴欧美国家的经验.

去年两次调息,六家中资大型银行均迅速公布了一致的存款利率,且保持稳定,利率上浮幅度也低于中小银行;相比之下,中小金融机构存款定价普遍高于大型银行,亦缺少稳定性.

文章指出,在此情况下,要高度关注中小金融机构,特别是小型城商行、农信社、农商行的风险.一是要进一步强化财务硬约束;二是放开利率管制要坚持渐进原则,使中小金融机构有一个调整和适应的过程.

而随着利率市场化改革的深入,个别金融机构可能会出现存款下降、业务萎缩或经营亏损等情况.因此加快建立存款保险制度是必然要求.

2012年中国央行两次下调基准利率,同时伴随着利率市场化改革.其中存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.

**形成市场化的目标利率**

盛松成表示,在货币政策调控方式和手段上,中国虽已有很大改进,并以多种工具开展公开市场操作.但在利率市场化推进过程中,仍遇到挑战.

一是市场化定价的存款替代产品迅速发展,突破了货币供应量的范围,宏观调控可能出现"按下葫芦浮起瓢"的现象;二是随着存贷款利率浮动区间的扩大,基准利率的作用将进一步弱化.

从国际经验来看，美国从20世纪80年代开始就将货币政策中间目标由货币供应量增长率调整为联邦基金利率,英格兰银行也不规定最低存贷款利率。

"我国应进一步完善货币政策传导机制,形成市场化的央行目标利率,使公开市场操作有的放矢."文章建议.

目前中国金融市场上Shibor(上海银行间同业拆放利率)、短期国债利率等都在利率产品定价方面发挥了重要作用.其中Shibor在浮(固)息债券、利率互换、远期利率协议、同业存款、贴现和转贴现等各类产品定价中应用广泛.

但上述市场利率中长期报价较少,难以形成完整的利率价格曲线,而真正影响总需求的恰是长期利率.随着利率市场化改革的深入,中国需要选择、培养一种能够被央行公开市场操作有效调控,又具有广泛市场影响力的利率作为央行目标利率.

文章还提出,应选择合适的改革时机,在宏观环境相对稳定时推进利率市场化;以及在利率市场化的同时推进市场准入改革,扩大民间资本进入银行业,增加金融供给等.(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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