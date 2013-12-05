人行14天逆回购再缺席 彰显紧平衡政策基调不改

投资焦点：MSCI明晟调整股指 可能瓦解“前沿”投资概念
路透伦敦3月31日 - 前沿股市指数即将失去其最大和流动性最高的两个市场--巴基斯坦和阿根廷，这一变化可能会让投资者更加清醒地看待近年来投资流动停滞的这一资产类别。
* 时隔两周14天逆回购再次缺席，公开市场转为净回笼
* 进入12月流动性向好，七天逆回购亦减量
* 逆回购操作更趋灵活，市场对其仍有心理依赖
* 控货币及调结构目标下，政策力度料续偏紧
作者 李宏薇
路透上海12月5日 -由于12月即将迎来财政存款投放高峰期，中国债市流动性短期向好势头渐显。中国央行在公开市场顺势缩减七天逆回购规模同时，还时隔两周再次暂停14天期逆回购操作，本周因此转为净回笼470亿元人民币。
业内人士指出，虽然SLF(常备借贷便利)余额变动对流动性实际影响更直接，但就稳定市场信心而言，七天逆回购操作仍有保留必要。多种流动性调节工具在手情况下，为达成控货币增量及调经济结构等目标，央行偏紧的政策执行力度预计一时难改，资金面紧平衡应是近期常态。
广发银行高级交易员颜岩认为，10月以来，央行公开市场操作灵活度日益增强，虽然不同期限逆回购多次停启，减弱其政策信号意义，但就具体期限的不同作用来说，“现在(应该)是七天为主，14天为辅调节。”
中国央行公开市场本周再现单次操作。周二进行的180亿元七天期逆回购，规模较上周同期减逾四成，利率持平于4.10%。据此计算，本周实现净回笼470亿元；此前两周则均为净投放。
他并称，与公开逆回购更多侧重于安抚相比，背后少为人知的SLF存量变化，对流动性影响可能更为重要。另外，考虑到元旦和春节前，市场面临大量的现金需求，以及理财、基金等赎回压力，为稳定信心，未来一段时间，七天逆回购仍有必要继续。
有交易员进一步指出，近日市场对流动性的乐观预期，其实更多反映在年内到期品种上。而对跨元旦、甚至更长期限可跨春节的预期，则仍十分谨慎，缺乏信心。
“(再长一点)流动性不敢乐观，下旬跨年是考验啊。”上海一银行交易员表示。
11月中以来，银行间资金市场七天期质押式回购加权利率缓步下行。最新报在4.5%左右，但较8-10月多数时间水平仍显略高。
中国央行6-9月常备借贷便利(SLF)操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元。有交易员曾透露，10-11月，SLF余额应该有进一步的下降，但具体幅度未知。
此前两周央行公开市场均为七天和14天逆回购双次操作，其中上周净投放规模为170亿元，当周三年央票也自7月中来首次未续做。
欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：link.reuters.com/zat25v
**相对稳定下的紧平衡**
在经历6月下旬“钱荒”后，央行对维持一个相对稳定的货币市场，似乎发力更多，但这并不防碍其实施流动性紧平衡的调控。
三菱东京日联银行中国金融市场部首席分析师李刘阳表示，央行货币政策调控着力点，应该是更为宏观的货币供应量、经济结构调整等，而非简单、局部的资金市场。目前M2增速仍未达到年初设定目标，经济增长则在可容忍范围，央行有望继续执行实际偏紧的政策。
中国10月末广义货币供应量(M2)同比增长14.3%，仍高于央行年初设定的全年13%的增速控制目标。
至于逆回购操作的频率，李刘阳指出，除通过更灵活操作淡化政策信号意义外，信贷投放、社会融资规模等是否达到央行目标，或也影响逆回购操作频率。
“央行该亮(从紧)态度还是会亮。这取决于信贷投放、社会融资等方面的表现如何。”他认为。
10月起，除到期续做三年央票外，央行公开市场近期主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
下半年以来，央行在稳定货币市场利率方面施力趋多。除一直进行的常备借贷便利(SLF)外，在年初时即提出的短期流动性调节工具(SLO)操作，亦在10月首次现身，总金额为590亿元，期限两天，利率4.5%。
因此，尽管市场对流动性信心较上半年减弱，但不少机构都预计，央行不会再放任有类似6月末流动性困局的情况再现。
“央行在重要时点不大会乱搞，何况如果QEtaper(美国量化宽松政策退出)发生，结汇潮可能会发生变化。”北京一银行交易员强调。
当然，流动性的相对稳定，并不意味着资金价格也走势平稳。下半年资金价格中枢上行，无疑也是现券收益率上行的原因之一，这也被认为是央行紧平衡基调下的副产品。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) --
(周四) --
逆回购 (周二) 180
(周四) --
央票到期 --
央票到期续做 --
正回购到期 --
逆回购到期 650
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净回笼 470 (完)
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