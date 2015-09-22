中国央行将启动人民币跨境支付系统 助推人民币国际化--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港/北京9月22日 - 人民币在全球支付的“高速公路”即将正式开通，三位消息人士周二透露，中国央行已下发人民币跨境支付系统（CIPS）的业务规则，其中有19家银行获得CIPS第一批直接参与者资格。这意味着人民币国际化基础设施建设再进一步。
一位消息人士称，中国央行就CIPS系统安排发布了相关规则，明确包括五大国有商业银行在内的11家中资银行、八家外资在华法人银行获得首批直接参与者资格，该系统将于10月初正式启动。
其中，中资银行除五大行外，还包括华夏银行、中国民生银行、招商银行、兴业银行、平安银行、浦发银行等六家股份制银行；八家外资行为汇丰银行（中国）、花旗银行（中国）、渣打银行（中国）、星展银行（中国）、德意志银行（中国）、法国巴黎（中国）、澳大利亚和新西兰银行（中国）、东亚银行（中国）。
“CIPS一期建设已完成，10月初将正式上线。”一位银行界消息人士称，当前的跨境人民币清算多走CNPAS等系统，复杂低效，且运行时间较短，部分业务无法实现实施跨境结算。
上海清算所董事长许臻早前公开表示，“有了跨境的人民币支付系统，中国金融市场要开放了。不是简单的回流了，是回来投资了，回来对冲了。这样一来，清算行方面就扩大了范围，逐步还会向非离岸中心扩展，代理行制度等等都会出现，所以CIPS系统推出非常关键。”
中国央行并明确，CIPS提供的跨境人民币支付业务包括人民币跨境贸易结算、跨境资本项目结算、跨境金融机构与个人汇款支付结算等。运营机构是经央行批准的跨境银行间支付清算（上海）有限责任公司。
路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获其立即置评。
今年3月，路透独家报导，CIPS将就测试结果和准备情况于9月或10月正式推出，该系统将成为人民币在全球支付的快速通道，将取代现有的由各种网络平台拼接起来的系统，并且将支持无障碍的人民币交易，可极大促进人民币国际化。(完)
(发稿 赵红梅/李铮/李贺；; 审校 张喜良/杨淑祯)
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