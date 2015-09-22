中国央行将启动人民币跨境支付系统 助推人民币国际化--消息

路透香港/北京9月22日 - 人民币在全球支付的“高速公路”即将正式开通，三位消息人士周二透露，中国央行已下发人民币跨境支付系统（CIPS）的业务规则，其中有19家银行获得CIPS第一批直接参与者资格。这意味着人民币国际化基础设施建设再进一步。

一位消息人士称，中国央行就CIPS系统安排发布了相关规则，明确包括五大国有商业银行在内的11家中资银行、八家外资在华法人银行获得首批直接参与者资格，该系统将于10月初正式启动。

其中，中资银行除五大行外，还包括华夏银行、中国民生银行、招商银行、兴业银行、平安银行、浦发银行等六家股份制银行；八家外资行为汇丰银行（中国）、花旗银行（中国）、渣打银行（中国）、星展银行（中国）、德意志银行（中国）、法国巴黎（中国）、澳大利亚和新西兰银行（中国）、东亚银行（中国）。

“CIPS一期建设已完成，10月初将正式上线。”一位银行界消息人士称，当前的跨境人民币清算多走CNPAS等系统，复杂低效，且运行时间较短，部分业务无法实现实施跨境结算。

上海清算所董事长许臻早前公开表示，“有了跨境的人民币支付系统，中国金融市场要开放了。不是简单的回流了，是回来投资了，回来对冲了。这样一来，清算行方面就扩大了范围，逐步还会向非离岸中心扩展，代理行制度等等都会出现，所以CIPS系统推出非常关键。”

中国央行并明确，CIPS提供的跨境人民币支付业务包括人民币跨境贸易结算、跨境资本项目结算、跨境金融机构与个人汇款支付结算等。运营机构是经央行批准的跨境银行间支付清算（上海）有限责任公司。

路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获其立即置评。

今年3月，路透独家报导，CIPS将就测试结果和准备情况于9月或10月正式推出，该系统将成为人民币在全球支付的快速通道，将取代现有的由各种网络平台拼接起来的系统，并且将支持无障碍的人民币交易，可极大促进人民币国际化。(完)