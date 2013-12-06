人行疑阶段性撤防 人民币汇率拾级而上

图为透过眼镜看到的美元和人民币钞票。 REUTERS/Nicky Loh

* 6.09元处疑似干预消失，市场谨慎升值

* 大行购汇料仍会在其他价位控制人民币升势

* 对人民币流动性冲击料有限

* 掉期市场仍料维持此前的宽幅振荡格局

作者 李然

路透北京12月6日 -中国央行似乎听进去了外汇市场人士的心声，正在履行减少干预的承诺，这让人民币兑美元即期周五再现久违的波动。

人民币中间价今天大幅蹿高刷新历史纪录，开盘后第一笔交易跳空高开至6.0875元，收盘6.0817元也创下历史最高收位，都让交易员大跌眼镜。一个多月来横亘在6.09元处、疑为监管层干预的大行购汇，突然之间踪影全无。

与此前维持了两个月才结束的6.12元行情有所不同，今天即期市场表现谨慎而节制，升值的速度和节奏都不紧不慢。

经过下半年来6.12元和6.09元两个台阶，交易员们都更愿意相信，人民币的升值方向更加确定，但升至某个价位时还会遭遇疑似的干预行为。

“这可能是年内最后一小波升值的起点。”广发银行外汇交易主管黄毅说。他并认为，年内可能还有两三百点的升值空间，年底时可能到6.06元左右。

“老大没来，大家狂砸。”上海一股份行交易员说。

上述交易员并提到，人民币于尾盘一度触及6.0809元的日高，意味着美元看空情绪仍未宣泄完毕，下周一可能继续走升，寻找下一个干预平衡点。前次历史高位在6.0802元。

中国的汇率改革蓝图始终未变，而中国央行在外汇市场的干预也从未间断，个中矛盾让企业更难把握人民币汇率走势。如今改革大潮再起，呼吁央行减少人为干预成为市场最急迫的心声。

此前央行行长周小川在文章里重申汇率市场化方向，一度引发境内外市场大幅波动，但其后市场意识到这是中长期汇改目标，对其进程不能期望太快。

但交易人士多数都不相信疑似来自监管层的干预就此消失，猜测此后的几个整数关口很有可能仍会看到大行购汇，否则即期会很快突破前期创下的6.0802元历史高点。

他们也不愿排除干预仍会把汇率推回6.09元的可能性，毕竟该情形在10月底时曾经发生过。

日本三菱东京日联银行驻伦敦的新兴市场分析师DerekHalpenny在最近的研究报告中写道，12月人民币兑美元汇率仍有可能继续走高。如同上一次从6.12元调整至6.09元，本月也有可能以相仿的幅度，从6.09元一步升至约6.06元。

也有交易人士推测，人民币再呈升值走势，也有可能与美国副总统拜登近日访问中国有关。从历史经验来看，美方官员访华后，如果会谈结果较好，往往会看到人民币升值。

拜登周三与中国国家主席习近平进行了大约五个小时的会谈，两位领导人都表达了对中国划设东海防空识别区的看法。虽未达成共识，但美方也没有做出呼吁中国撤销防空识别区的举动。

**市场交易心理谨慎**

交易员的种种猜测主导了今天的市场交易心理，没有人大举做空美元，而是对价格亦步亦趋、反复试探。

早盘在6.0850元整数位出现了数笔大行交易后，干预疑云再起，价格随即稍做回落。午盘时见仍无干预迹象，升幅稍作扩大。但在逼近历史高位的6.08元关口时，市场再作停歇，对日内获利的美元空头做平仓处理。盘终收于6.0817元，年初至今累计上涨2.44%。

今天的涨势由6.0875元处的第一笔交易给市场定调。达成该笔交易的报价方、某中资大行交易员对路透说，盘初一家银行询价后，就报出该价格，对此“没什么考虑，过来询价就给了。”

但他同时也表示，对于后期走势必须谨慎，今天的市况“不知道是不是变天了、还是虚晃一下。”

在交易员的各种疑虑之下，后期人民币快速升值的可能性也在减小。尤其是美元如果再次走强，购汇需求可能会随之提升，升值速度有可能放缓。

人民币继续升值也给部分银行带来困扰。上海一家城商行交易员表示，即使市场不再有干预、允许继续升值，该行也无力做空美元，因为仍然受到外管局20号文的限制，“我手里还有好多因为存贷比hold着的（美元）头寸呢。”

**对流动性冲击料有限**

下半年来，伴随美国退出QE遭遇波折，资金流入的力道再次水涨船高。10月份央行口径外汇占款高达4,495亿元人民币，创下2008年1月以来的单月新高。这被视为10月下旬即期汇率受到央行干预的佐证，当时汇率从6.0802元回落至月底收盘的6.0945元。

这也意味着外汇占款再次成为央行投放基础货币的主要方式。11月多数时间，交易员都反映大行持续在6.09元附近购汇，而央行仍有可能是其身后的最终出清者。基于央行不会让汇率过快升值的判断，本月央行仍有可能在新的价位为结汇买单，对于流动性的冲击有限。

黄毅认为，通过价格变化会对结购汇供求关系有所调节，反映到外汇占款，量可能会有相应减少，但这种变化可能相对有限。

“当前外汇供求结构没有大的改变，用汇需求没有新的口子，不会说今天让汇率升值了，明天银行间净结汇的量就会减少。”他说。

中国央行在公开市场顺势缩减七天逆回购规模同时，还时隔两周再次暂停14天期逆回购操作，本周因此转为净回笼470亿元人民币。在经历6月下旬“钱荒”后，央行对维持一个相对稳定的货币市场，似乎发力更多，但这并不防碍其实施流动性紧平衡的调控。

中国国家外汇管理局局长易纲此前称，中国目前的外汇储备已经超过3.7万亿美元，继续积累外汇储备的边际成本大于边际效益。

**掉期料仍呈宽幅振荡格局**

相比最近即期市场的波澜不惊，远期/掉期市场可谓风生水起。由于即期受到干预而波动性尽失，企业选择到美元仍有升水的远期市场大量抛售应收外汇来对冲风险。交易行为人为压低了远期/掉期点数，偏离了利率平价水平，创造出套利机会。

交易人士表示，即期市场干预阶段性减少或消失，企业方面人民币升值预期升温并加大远期结汇，可能会给美元升水带来短期下行压力，但套利行为不会让掉期下降太多。

华南一股份行交易员认为，从一年期以上的趋势来看，从中美两国的利差来折算，现在的掉期点数明显低估，现在400点对应的利差大概在0.7-0.8%的水平，这个利差偏小，而按目前实际的利差水平来看，一年期掉期点数800-1,000点左右应该是相对的均衡点。

“掉期曲线整体上被客盘flow压低，有系统性低估的情况。”他并称，市场上一部分投机者跟随客盘方向，在掉期上对美元做近买远卖，押注掉期点进一步走低；另一部分出于套利或资金配置的投资者，则采取近卖远买的策略，冀望掉期点数低估修复、并赚取中长期的利差汇差。

摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹此前在接受国内媒体采访时也提到，由于人民币和美元之间的利差将近5%，也就意味着只要人民币相对美元贬值不会超过5%，近卖远买外汇操作就可以稳赚不赔。而如果在这样的套利交易重压下，人民币再相对美元升值的话，其获利水平就会进一步提高。

这两种方向相反的交易策略，使得一年掉期美元升水自11月以来一直在300-600点之间宽幅振荡。

市场人士表示，即期受限的情况下，掉期市场的汇率属性被人为放大。后期干预情形如果持续，掉期仍会受到人民币升值预期、美元指数走势、客盘远期结汇、资金成本等复杂因素影响。在这些因素的此涨彼消、相互牵制的影响下，后期掉期市场仍有可能保持当前的宽幅振荡格局。（完）

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。