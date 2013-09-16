周小川：加强宏观信贷政策指导 推动信贷资产证券化常规发展

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透上海9月16日 - 中国人民银行行长周小川称，要加强宏观信贷政策指导，鼓励和引导金融机构加大对经济社会发展薄弱环节的信贷投入。同时，稳步推动信贷资产证券化常规化发展，引导金融机构将盘活的资金向小企业倾斜。
他在最新一期《求是》杂志撰文表示，继续严格执行差别化住房信贷政策，满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求，鼓励银行业金融机构按照风险可控、商业可持续原则，支持保障房建设和棚户区改造。
文章指出，要改进宏观信贷政策实施方式，进一步完善涉农、中小企业信贷政策导向效果评估，进一步扩大对“三农”(农业、农村、农民)、小企业、民生、就业等领域的信贷投放。并进一步促进民间融资规范发展，发挥好民间融资在扩大小企业融资来源中的作用。
“鼓励金融机构积极运用现代科技手段，改进账户开立、支付结算、存款和存款类产品、外汇兑换等基础型金融服务。采用网络银行、手机银行等新型支付工具和手段，向广大人民群众提供更加便捷、高效、优质的现代金融服务。规范和引导互联网金融健康发展。”周小川称。
他并表示，要加快发展多层次资本市场体系，鼓励风险投资和私募股权基金等投资处于初创期的小企业。加快银行间债券市场发展，支持符合条件的小企业发行短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等新型债务融资工具。
此外，支持民间资本发起设立民营银行，引导其立足小微金融的市场定位。推进存款保险制度建设，为小金融机构创造与大型金融机构公平竞争的环境。促进小额贷款公司、典当行、融资性担保公司等具有融资功能的非金融机构规范发展。
周小川还称，继续实施差别化存款准备金率，增加“三农”和小企业等的信贷资金来源。推动农村金融产品和服务方式创新，拓宽农村抵押担保物范围，满足种养大户、家庭农场等新型农村生产经营主体的融资需求。推动商业银行开展应收账款质押、动产质押等适合小企业融资特点的金融产品和服务。（完）
(发稿 谢衡；审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。