周小川：国内经济下行压力仍然较大

路透北京10月9日电---中国央行行长周小川日前撰文称,当前中国经济增长的外部环境十分严峻,国际金融危机深层次影响还在不断加强,国内经济下行压力仍然较大.

周小川在《中国金融》杂志发表文章称,当前金融改革和支持经济增长的任务很重,人民银行将在保持货币政策连续性和稳定性的同时,进一步增强调控的前瞻性、针对性和有效性,并力争在金融改革发展的各个领域取得新突破.

国际货币基金组织(IMF)周二将今明两年中国国内生产总值(GDP)的增长预估分别下调至7.8%和8.2%.今年以来,中国经济增速大幅回落,央行曾分别於6月和7月两度降息,但之後两个月一直以公开市场逆回购释放流动性.

这篇题为《金融业改革发展的历史性成就》的署名文章发表在中国共产党的"十八大"召开之前,历数过去十年("十六大"以来)中国金融业取得的成绩.

中国共产党第十八次全国代表大会将於11月8日在北京召开.(完)

--发稿 张胜男; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。