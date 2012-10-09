周小川：国内经济下行压力仍然较大

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京10月9日电---中国央行行长周小川日前撰文称,当前中国经济增长的外部环境十分严峻,国际金融危机深层次影响还在不断加强,国内经济下行压力仍然较大.
周小川在《中国金融》杂志发表文章称,当前金融改革和支持经济增长的任务很重,人民银行将在保持货币政策连续性和稳定性的同时,进一步增强调控的前瞻性、针对性和有效性,并力争在金融改革发展的各个领域取得新突破.
国际货币基金组织(IMF)周二将今明两年中国国内生产总值(GDP)的增长预估分别下调至7.8%和8.2%.今年以来,中国经济增速大幅回落,央行曾分别於6月和7月两度降息,但之後两个月一直以公开市场逆回购释放流动性.
这篇题为《金融业改革发展的历史性成就》的署名文章发表在中国共产党的"十八大"召开之前,历数过去十年("十六大"以来)中国金融业取得的成绩.
中国共产党第十八次全国代表大会将於11月8日在北京召开.(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。