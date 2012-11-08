周小川：宏观政策仍有调整余地 明年会强调针对性和灵活性

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 宏观政策仍有调整余地,强调针对性和灵活性
* 明年政策将在今年基础上保持延续性
* 三季度以来,国内经济呈现缓中趋稳迹象
* 外部强调不确定性,美国财政悬崖尤甚
* 台湾的人民币清算行仍在遴选中,很快会有结果
路透北京11月8日电---中国央行行长周小川周四表示,宏观政策要保持足够的针对性和灵活性,并留有调整的余地,明年政策会保持延续性.
他并指出,三季度以来,国内经济呈现缓中趋稳迹象;外部经济则需要强调不确定性,其并提及美国财政悬崖是当前很大的不确定性.
"三季度,特别是9月份,经济呈现缓中趋稳的迹象,从国内看,应向好的方向发展.我个人认为10月数据也能说明这一点,"他在十八大分组会议上回答问题时称,"明年政策在今年的基础上,要保持一定的连续性."
他并称,截至目前,从其个人的角度讲,主要强调不确定性,美国财政悬崖即是当前很大的不确定性;从这个角度讲,政策要保持足够的针对性和灵活性,并在研究的基础上,留有调整的余地.
周小川在稍早的分组会议讨论时提到,下一步要继续深化金融改革,加快推进利率和汇率的市场化,并逐步实现资本项目可兑换,并加快民间金融机构的发展.
他还指出,全球金融危机还处在挣扎之中,国内经济也存在很多自身的问题,包括发展不平衡、不可持续,因此宏观调控必须更有效,更有针对性.
由于近两年影子银行的快速发展,中国货币政策调控面临着空前的挑战.尽管央行提出的社会融资总量的概念包含了信托、委托贷款、未贴现的银行承兑汇票、企业债等,但因监管层面涉及过多,令效果大打折扣.
周五(9日)后,中国10月经济数据将陆续出炉.路透调查预计,中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅预计持平于上月,工业增加值继续回升,新增人民币贷款规模预计较上月变动不大.
**台湾清算行仍在遴选**
他并在现场对记者表示,台湾的人民币清算行仍在遴选中,目前处在竞争性评估阶段,很快会有结果.
"至于人民币离岸中心,应该是市场的选择,是企业发展过程中的自然选择."
以2008年底中国央行与韩国央行的货币互换为标志,人民币国际化正式启动,这几年获得快速的发展.在跨境贸易人民币结算推广至全国范围内的带动下,人民币资本项目下的发展也取得成果.
中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.(完)
--发稿 赵红梅/宿泱韫/尹嫄婷; 撰写 曹巍浩; 审校 林高丽/曾祥进
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