中国存在“潜在金融危机”判断是西方舆论的选择性考量--人民日报

路透北京8月27日 - 人民日报周四刊登钟声的评论文章称，近来，中国股市下挫、人民币贬值、中国宏观经济数据低于预期等新闻占据部分国际媒体版面，国外一些人颇为迫不及待地放言所谓“中国模式已走到尽头”、中国存在“潜在金融危机”。对于西方舆论出现的一些选择性考量，中国人早已见怪不怪了。

文章称，当前，中国经济正处于“三期叠加”的特定阶段，经济发展步入新常态。应当看到，中国经济的增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期政策消化期，呈现的是主动作为、整体可控的良性态势。世界上从来就不大可能有不现一丝波澜的调整。真正意义的调整，都要从根子上解决问题，其过程不大可能没动静。任何因一时波澜而看不到调整的长期效益的观点，都是不明智的。观察中国离不开改革的视角。

文章提到，10多年前，美国科技股泡沫“伤筋动骨”地破灭后，美元汇率又步入下行通道，国际专业人士纷纷预测美元将贬值40%时，西方舆论为何没说美国从此穷途末路？

当然，国际上明智的声音一直是有的。不久前，中国公布了完善人民币兑美元汇率中间价报价调整的相关消息，人民币汇率一度随之下跌。但从根本上讲，这是顺应国际金融市场走势的合理举措--人民币汇率形成机制更加市场化，更有利于长期的稳定。

来自国际货币基金组织等多方国际声音都对此表示欢迎，称之为中国送给世界的“货币和平礼物”，认为中国“为进一步改革经济和金融系统赢得了时间”。

此外，人们还看到中国经济结构调整的一大突出亮点--服务业占比不断上升。显然，单从工业数据来判断中国形势是不行的。美国彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪就专门强调，当下对中国国内生产总值贡献最大的是服务业，很多怀疑论者并未充分认识到中国在向新的经济增长模式转型过程中所取得的进步，中国经济不再仅依靠扩大工业产值、投资和出口，而是更多地依靠扩大个人消费支出。

中国以世所罕见的勇气致力于全面深化改革，世界也需要以改革的视角去观察中国。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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