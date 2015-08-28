抓落实握紧督查的杀威棒 不作为不容小觑--人民日报

路透北京8月28日 - 《人民日报》周五刊发评论员观察文章称，对每一名干部而言，不干事、不作为的姿态，等待、观望的心态，不仅不足取，甚至很危险。要抓落实，握紧督查的“杀威棒”。

文章称，观察现实政治生态，于贯彻执行中打折扣、做选择、搞变通等不作为现象客观存在。尽管中央三令五申，有的地方对明确下达的任务仍然不抓落实，该上马的项目迟迟不开工，该下拨的预算内资金迟迟不拨付，以“只要不出事、宁愿不做事”为“避险准则”。

有的地方在简政放权中玩花样，原本需要现场办理的手续，虽简化为网上办理，收费却从100元人民币上浮到500元，有的审批事项由明转暗，换个“马甲”继续吃拿卡要。种种流弊和痼疾，不仅伤了群众的心，也消解了政府的公信力。

文章称，再细密的规划设计、政策规定，如果欠缺执行，无异于空中楼阁。如果没有不打折扣、严丝合缝的落实，中央的决策部署就可能踏空。

推进国家治理体系与治理能力现代化，必须建设与之相匹配的法治政府、责任政府。行之有效的督查与问责，必将促动各级政府部门有令必行、有禁必止，确保政令畅通。

正因此，督查追责可说是衔接顶层设计、中层操作与基层落实全链条的“紧固件”，也堪称驱散虚浮懒散庸、直击不严不实病灶的“杀威棒”。一次督查，意味着找病因、挖病根、把脉虚症的诊疗，更悬起达摩克利斯之剑，倒逼各级职能部门干起来、实起来。

“作为新时期的党员干部，摆正‘为了谁’的心理天平、克服‘虚头巴脑’的应付心态，直面真问题、啃下硬骨头、打通中梗阻，才能让落实成为托举改革的最有力臂膀。而让改革带来的具体成果看得见、摸得着，老百姓就会累积更充实的获得感，各项改革就能在良性循环中不断放大乘数效应。”文章称。

日前，国务院大督查第一批问题处置结果公布，辽宁等7个省份的59名干部因失职渎职被追责。

不执行已取消的行政事业性收费相关政策，变相违规收费；未按时限要求开工棚户区改造，却虚报完成任务量和整改情况；疏于把关旧楼改造工程招投标，结果发生串标...此次大督查所曝光的细节，剑指失察、失职、渎职等行为，相关责任人难逃党纪政纪处分，少数性质严重者更因涉嫌犯罪而被移送司法机关处理。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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