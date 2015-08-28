抓落实握紧督查的杀威棒 不作为不容小觑--人民日报

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透北京8月28日 - 《人民日报》周五刊发评论员观察文章称，对每一名干部而言，不干事、不作为的姿态，等待、观望的心态，不仅不足取，甚至很危险。要抓落实，握紧督查的“杀威棒”。
文章称，观察现实政治生态，于贯彻执行中打折扣、做选择、搞变通等不作为现象客观存在。尽管中央三令五申，有的地方对明确下达的任务仍然不抓落实，该上马的项目迟迟不开工，该下拨的预算内资金迟迟不拨付，以“只要不出事、宁愿不做事”为“避险准则”。
有的地方在简政放权中玩花样，原本需要现场办理的手续，虽简化为网上办理，收费却从100元人民币上浮到500元，有的审批事项由明转暗，换个“马甲”继续吃拿卡要。种种流弊和痼疾，不仅伤了群众的心，也消解了政府的公信力。
文章称，再细密的规划设计、政策规定，如果欠缺执行，无异于空中楼阁。如果没有不打折扣、严丝合缝的落实，中央的决策部署就可能踏空。
推进国家治理体系与治理能力现代化，必须建设与之相匹配的法治政府、责任政府。行之有效的督查与问责，必将促动各级政府部门有令必行、有禁必止，确保政令畅通。
正因此，督查追责可说是衔接顶层设计、中层操作与基层落实全链条的“紧固件”，也堪称驱散虚浮懒散庸、直击不严不实病灶的“杀威棒”。一次督查，意味着找病因、挖病根、把脉虚症的诊疗，更悬起达摩克利斯之剑，倒逼各级职能部门干起来、实起来。
“作为新时期的党员干部，摆正‘为了谁’的心理天平、克服‘虚头巴脑’的应付心态，直面真问题、啃下硬骨头、打通中梗阻，才能让落实成为托举改革的最有力臂膀。而让改革带来的具体成果看得见、摸得着，老百姓就会累积更充实的获得感，各项改革就能在良性循环中不断放大乘数效应。”文章称。
日前，国务院大督查第一批问题处置结果公布，辽宁等7个省份的59名干部因失职渎职被追责。
不执行已取消的行政事业性收费相关政策，变相违规收费；未按时限要求开工棚户区改造，却虚报完成任务量和整改情况；疏于把关旧楼改造工程招投标，结果发生串标...此次大督查所曝光的细节，剑指失察、失职、渎职等行为，相关责任人难逃党纪政纪处分，少数性质严重者更因涉嫌犯罪而被移送司法机关处理。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。